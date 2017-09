Indra sviluppa il primo simulatore al mondo per l’elicottero H145 di Redazione Data Manager Online 26 settembre 2017

Grazie al suo realismo e qualità della simulazione, il simulatore ha ottenuto recentemente la più alta certificazione riconosciuta per questi sistemi, contribuendo in tal modo ad aumentare la sicurezza dell’equipaggio

Indra ha sviluppato in collaborazione con Airbus Helicopters, il primo simulatore di volo (FFS) del mercato per l’elicottero H145, che ha ottenuto il livello più elevato di certificazione —Certification Standars-Flight Simulation Training Devices (H) livello D— per il suo realismo e qualità formativa. Questo significa che un’ora di volo sul simulatore equivale a un’ora di volo reale.

Inoltre, questo sistema di training è diventato il primo a ricevere la certificazione di livello D dall’Autorità di Aviazione Civile tedesca (LBA), seguendo gli standard stabiliti dall’European Aviation Safety Agency (EASA).

Il simulatore è installato presso l’Airbus Helicopter pilot training academy a Donauwörth, in Germania, vicino all’impianto dove l’azienda leader nel settore aereo produce l’H145.

Questa certificazione garantisce che l’aeromobile replichi accuratamente il comportamento dell’elicottero reale, fornendo la migliore formazione e migliorando la sicurezza del pilota e della piattaforma.

Questo consente ai piloti di eseguire il corso di adattamento necessario per pilotare il nuovo modello di aereo all’interno del simulatore, senza dover eseguire ulteriori esercitazioni nell’elicottero reale. Tale caratteristica, chiamata Zero Flight Time, è garantita soltanto dai simulatori di livello D.

Gli scenari che il simulatore ricrea facilitano la formazione finalizzata a tutti i tipi di missioni, dalle operazioni di ricerca e salvataggio in mare fino agli atterraggi su piattaforme petrolifere e sulle navi, sia di notte che di giorno e in qualsiasi condizione meteo. Il pilota ottiene in questo modo la migliore preparazione, accelerando il suo training e riducendo i costi ad esso associati.

L’H145 è uno degli aeromobili multifunzionali più venduti in tutto il mondo per coprire missioni di gestione delle emergenze, di servizi medici e di trasporto di passeggeri.

L’ampia penetrazione sul mercato dell’elicottero rappresenta un’opportunità di business per Indra come fornitore dei sistemi di formazione.

Oltre al simulatore H145, Indra ha installato presso il centro di Donauwörth un simulatore di volo per l’elicottero EC135. Inoltre, ha fornito i propri sistemi ai centri di formazione di Airbus in Paesi quali gli Stati Uniti, Francia, Scozia, Cina, Giappone, Malaysia e Brasile. Oltre al H145 e l’EC135, Indra ha sviluppato simulatori per altri elicotteri Airbus, come l’H175, H225 e l’AS350.

La certificazione dell’H145 come sistema di livello D rafforza il portfolio di simulatori per elicotteri di Indra, un ambito in cui la società si è posizionata tra le prime aziende del settore in tutto il mondo. Indra ha consegnato più di 200 simulatori di diversi tipi a circa cinquanta clienti in 40 Paesi.