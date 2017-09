Mercedes-AMG Petronas Motorsport e Rubrik annunciano la loro partnership di Redazione Data Manager Online 15 settembre 2017

L’azienda all’avanguardia nel Cloud Data Management lavorerà con il team Mercedes-AMG Petronas Motorsport per accelerare la protezione dei dati di gara; il team farà uso della tecnologia Rubrik presso la propria sede centrale, per migliorare la gestione dei dati

Mercedes-AMG Petronas Motorsport e Rubrik, azienda leader nel Cloud Data Management, hanno annunciato una nuova partnership.

In Formula 1, i volumi di dati e le necessità di backup e recovery diventano sempre più impegnativi; per questo il team sta investendo sulle tecnologie più avanzate per mantenere la propria posizione di vantaggio. Nello specifico, il team userà un cluster Rubrik multi-node presso il suo headquarter di Brackley per proteggere i fondamentali dati di gara.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport userà anche le API (Application Programming Interface) REST di Rubrik per integrarsi con i propri tool attuali ed analizzare l’utilizzo dei dati. Con queste informazioni a disposizione, il team prevede di essere ancora più efficiente nella gestione e nell’utilizzo di questi grandi volumi di dati di gara.

“Accogliamo con piacere Rubrik in Mercedes-AMG Petronas Motorsport”, commenta Toto Wolff, head of Mercedes-Benz Motorsport. “In un mondo in continua evoluzione come quello dell’information technology, è fondamentale essere sempre in prima fila, per noi soprattutto in tema di gestione dei dati, e collaborando con Rubrik intendiamo proprio sfruttare al massimo il nostro potenziale in quest’area.”

“Mercedes-AMG Petronas Motorsport è in prima linea nell’adozione di nuove tecnologie nel mondo delle corse automobilistiche”, spiega Bipul Sinha, fondatore e CEO di Rubrik. “La piattaforma Rubrik di cloud data management permetterà al team di accedere e gestire al meglio dati di gara critici, offrendo loro un nuovo vantaggio competitivo. Siamo entusiasti di collaborare con Mercedes-AMG Petronas Motorsport per potenziare ulteriormente il loro innovativo approccio al data management e contribuire al loro costante successo.”