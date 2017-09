Surface Pro LTE arriva il 1 dicembre di Antonino Caffo 29 settembre 2017

Microsoft presenterà in inverno la variante con connettività mobile del tablet dotato di Windows 10 già pronto per Office 2019

L’atteso annuncio è arrivato e con largo anticipo. Ci si attendeva da parte di Microsoft una grossa novità in ambito hardware all’evento Future Decoded di Londra, dal 31 ottobre al 1 novembre, e invece la compagnia ha deciso di svelare parte del proprio futuro già alla conferenza Ignite 2017 in corso a Orlando negli USA. Ebbene, la prima ufficialità riguarda la versione LTE del Surface Pro, che arriverà nei negozi e con disponibilità online il 1 dicembre. Probabilmente Redmond ha deciso di annunciare il prodotto un mese prima anche per dare tempo ai consumatori di stipare qualche spicciolo a Natale, nel caso vi fosse qualcuno indeciso sull’acquisto di un tablet ibrido davvero interessante. La notizia è che la variante con slot per sim ci sarà solo nella configurazione con processore Intel i5 e non il più performante i7, almeno nella fase iniziale.

C’è anche Office in dirittura d’arrivo

Al momento dell’acquisto di un Surface Pro LTE troveremo a bordo la solita suite Office che si appresta a rinnovarsi in grafica e funzionalità entro la prima metà del 2018. A Ignite infatti Microsoft ha svelato le date di Office 2019, con una prima preview pronta già prima dell’estate prossima. Visto il trend, Microsoft ha lavorato per integrare sempre di più il pennino (non solo di Surface) nell’interazione quotidiana con PowerPoint ed Excel, così da sfruttare in maniera migliore i diversi livelli di pressione. Integrato di default, nelle versioni enterprise, le varianti server di Exchange, SharePoint e Skype for Business, che nel tempo verrà sostituito da Microsoft Team, una piattaforma decisamente più completa e che racchiude un client di chat, cloud e una visualizzazione a mo’ di social network.