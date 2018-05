L’innovazione di Qlik per le aziende “data driven”

Dal Multi-Cloud all’Intelligenza Aumentata per avere successo nell’economia analitica

Qlik durante l’annuale conferenza Qonnections dedicata a clienti e partner tenutasi ad aprile a Orlando, ha delineato quali saranno le prossime innovazioni in termini di prodotto e proposto la propria visione per accelerare il successo della trasformazione digitale nell’economia analitica. Già esperti dell’Associative Difference di Qlik, caratterizzata dal motore associativo alla base della piattaforma, clienti e partner hanno appreso come l’azienda stia estendendo le funzionalità della propria offerta per aiutare ogni utente aziendale a trasformare in azioni le informazioni contenute nei dati, in modo più rapido e semplice che mai.

C’è un gap analitico nella BI tradizionale che impedisce alle organizzazioni di avere successo nell’economia analitica. Esso è guidato da complessità, mancanza di flessibilità e concentrazione su soluzioni basate su query che non consentono una facile esplorazione di tutti i dati disponibili.

Attraverso l’Associative Difference, Qlik offre una tecnologia scalabile di classe enterprise che consente a tutti i dipendenti di sfruttare i dati. Qlik ha presentato tre nuove innovazioni – Multi-Cloud, Augmented Intelligence e Big Data Index – che guideranno l’analisi moderna in ogni parte dell’azienda. Queste soluzioni miglioreranno l’intelligenza di ogni utente grazie a una maggiore conoscenza di tutti i dati – on premise e su cloud – per guidare realmente la trasformazione delle aziende.

“Le organizzazioni che scelgono il potere delle analitiche in tutta la struttura organizzativa saranno leader nell’economia analitica”, ha affermato Mike Capone, CEO di Qlik. “Qlik è la piattaforma in cui i dati e le analitiche si fondono nell’era digitale, per fornire intuizioni in grado di guidare le azioni che trasformano le aziende”.

Multi-Cloud: flessibilità e scelta del cloud per l’azienda moderna

Le aziende hanno bisogno di assistenza da parte dei fornitori di analytics per sfruttare al meglio il cloud attraverso una serie di strumenti – dalle applicazioni mission critical a quelle per la mobilità – il tutto con volumi e complessità dei dati sempre crescenti. Molti produttori di BI dettano una strategia cloud basata sui propri interessi invece di fornire un’architettura e una soluzione che consente al cliente di raggiungere i propri obiettivi. La soluzione di analisi multi-cloud di Qlik è progettata per offrire ai clienti piena libertà e flessibilità nel scegliere dove conservare i dati, dove svolgere le analisi, come e dove gli utenti possono accedervi senza problemi, sia on-premise che su cloud.

Qlik ha presentato la propria architettura basata su cloud e su container che si adatta facilmente ed economicamente a tutti gli ambienti on-premise e cloud multipli. Qlik offre un approccio tecnologico unico che consente ai clienti di scegliere dove eseguire l’analisi, in base ai dati e alle esigenze specifiche dell’applicazione. Ci si aspetta che la soluzione multi-cloud di Qlik fornisca un’esperienza senza soluzione di continuità, in modo che tutti gli utenti dispongano delle stesse capacità analitiche indipendentemente dalla posizione, dal dispositivo o dallo stato della rete. L’intera piattaforma multi-cloud può essere gestita come un’unica interfaccia, per facilitare l’amministrazione e la distribuzione dei contenuti basata su policy attraverso le infrastrutture.

Augmented Intelligence – Intuzioni per potenziare ogni utente

Uno dei principali fattori che limitano le iniziative di trasformazione digitale è rappresentato dall’alfabetizzazione dei dati (Data Literacy), cioè l’abilità di leggere, lavorare, analizzare e discutere in modo più efficace con i dati. Secondo una ricerca di Qlik su migliaia di leader aziendali in USA, EMEA e APAC, solo il 24% ha piena fiducia nelle proprie competenze nell’utilizzare efficacemente i dati. Qlik sta aiutando le organizzazioni a colmare questa lacuna migliorando la capacità di ogni utente di ottenere ulteriori informazioni a un ritmo più veloce, attraverso intuizioni guidate dall’intenzione come l’Intelligenza Aumentata.

Qlik sta applicando un approccio unico all’intelligenza aumentata, integrandola con le tecnologie cognitive, con il suo UX e il motore associativo principale per creare la funzionalità Smart Start, applicate all’intero portafoglio di prodotti. Smart Start sfrutta il nuovo motore di analisi cognitiva di Qlik Sense, che funziona con il motore associativo di Qlik per fornire intuizioni e automatismi lungo tutta la durata dell’analisi.

L’adozione di questo approccio consente a Qlik di combinare in modo nuovo e potente l’intelligenza della macchina con l’intuizione umana, contribuendo a migliorare alfabetizzazione e produttività dei dati. Le funzionalità Smart Start presentate a Qonnections consentono di:

Combinare l’intelligenza aumentata per profilare e suggerire le associazioni tra le fonti di dati

Fornire funzionalità intelligenti per la generazione automatica della tipologia più adatta di grafici basati sui dati

Generare suggerimenti automatici di grafici e visualizzazioni aggiuntivi

Semplificare flussi di lavoro per il caricamento dei dati e la creazione di analisi

Associative Big Data Index – Massimizzare il valore dei dati in tutta l’azienda

Qlik consente già agli utenti di sfruttare al meglio i Big Data attraverso la creazione di app on demand, che guidano la scoperta dei dati attraverso il caricamento e l’analisi di archivi di Big Data grazie all’esclusiva tecnologia associativa “in memory”. L’Associative Big Data Index è un nuovo servizio cloud che verrà integrato sull’intera roadmap dei prodotti di Qlik, ampliando l’esperienza associativa di Qlik con i Big Data, spostando la potenza dell’associazione dall’interfaccia utente all’ecosistema sottostante di tutti i dati.

Questa nuova funzionalità consentirà al motore Qlik di indicizzare e archiviare dati contenuti in fonti come data lakes e Hadoop, senza dover caricare tutti i dati in memoria. L’indice associativo consentirà una scoperta rapida e accattivante dei dati su enormi volumi di informazioni. Consentendo agli utenti di esplorare liberamente e cercare all’interni dei Big Data senza limiti, l’intera organizzazione avrà sempre accesso ai dati di cui ha bisogno per ottenere informazioni approfondite in breve tempo. Qlik ha già dimostrato questa capacità contrastando un insieme di archivi di dati costituiti da centinaia di miliardi di righe, quasi in tempo reale.

Qlik Sense: la piattaforma per l’economia analitica

L’estensione di Qlik Sense consente alle aziende di soddisfare la più ampia gamma di casi di utilizzo di analisi tramite un’unica piattaforma, portando a decisioni coerenti e basate sui dati. La nuova release di Qlik Sense Enterprise che avverrà a giugno 2018 includerà i primi elementi di questa strategia multi-cloud che consentiranno la possibilità di pubblicare tramite Qlik Sense direttamente nell’infrastruttura cloud del cliente, consentendo notevoli risparmi sui costi nei casi in cui si servano comunità di utenti di grandi dimensioni e si affrontino nuovi casi d’uso.

La nuova versione di Qlik Sense Enterprise include anche innovazioni di intelligenza aumentata come le raccomandazioni multi-chart basate sui campi selezionati dall’utente e l’Insight Advisor, che fa emergere le informazioni più importanti dall’intero set di dati per creare nuovi fogli o da inserire in fogli esistenti per espandere la ricerca.

“Clienti e partner scelgono Qlik per l’innovazione che ne caratterizza tecnologia e architettura e che consente di migliorare la propria capacità di scoprire intuizioni in grado di guidare la trasformazione”, ha dichiarato Mike Potter, CTO di Qlik. “Sia che si tratti del nostro approccio multi-cloud, sia che si tratti del nostro Big Data Index, è evidente la posizione di Qlik nel guidare l’innovazione con impatto diretto sulla capacità dell’organizzazione di sfruttare i dati per ottenere risultati di business”.