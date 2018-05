Riflettori puntati sull’innovazione al Google Cloud Summit

Il 24 maggio il MiCo FieraMilanoCity ospita l’evento annuale italiano di Google dedicato al cloud. Una giornata di aggiornamento e confronto sulle frontiere dell’innovazione e sulle opportunità per le imprese

Google Cloud annuncia la seconda edizione del Google Cloud Summit, che si terrà giovedì 24 maggio presso il MiCo di Milano. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, che ha visto la partecipazione di 1500 aziende e partner, torna l’appuntamento con l’innovazione dove imprenditori, business leader, partner e developers potranno riflettere sulle frontiere del digitale e costruire il futuro del cloud.

Il keynote d’apertura del mattino vedrà sul palco oltre a Fabio Fregi, Country Manager Google Cloud in Italia, Greg DeMichillie, Director Cloud CTO Office e Alison Wagonfeld, VP Marketing. Sarà un’occasione per approfondire la visione e strategia di Google Cloud per aiutare il mondo enterprise a realizzare il proprio pieno potenziale attraverso la trasformazione digitale. Alla luce dello scenario di business attuale si entrerà nel merito della ricetta di Digital Transformation di Google, ma non solo. Durante la sessione plenaria interverranno due grandi aziende italiane, Enel e Wind Tre, e un ente pubblico come Azienda Zero – Regione del Veneto, che racconteranno i progetti innovativi realizzati insieme a Google, mostrando come le nuove tecnologie possano rappresentare un alleato strategico per il processo di crescita delle realtà italiane e di competitività per l’intero Paese.

Oltre 30 sessioni parallele di vision, strategia e temi tecnici si succederanno nel corso della giornata, per rispondere agli obiettivi di modernizzare la propria infrastruttura, accelerare lo sviluppo di applicazioni, lavorare sulla business intelligence e avviare un processo di trasformazione digitale con Google Cloud. I workshop che si susseguiranno nel pomeriggio saranno organizzati per scenari e mercati verticali: importanti aziende che operano nel mondo del Retail, del Finance, del settore Media e Pubblica Amministrazione condivideranno le loro esperienze di trasformazione digitale supportate da Google Cloud.

I temi della giornata spaziano dal machine learning all’analisi ed elaborazione dati, dallo sviluppo di applicazioni agli strumenti di produttività, dalla sicurezza delle infrastrutture alla gestione dei dispositivi e dei sistemi operativi.

Sarà inoltre un’occasione per approfondire le recenti partnership annunciate con SAP, Salesforce e Cisco, e i progetti attivati con Alleanza Assicurazioni, Alstom, Comune di Torino e Sky Italia. Tra gli altri partecipanti: Bending Spoon, Consorzio Arsenàl.IT, Evolvere, FNM, Fracarro, iGenius, Il Meteo, Infocamere, Instal, JobRapido, MainAd, Viralize, Virgin Active.

“In uno scenario di mercato in continua evoluzione, la trasformazione digitale rappresenta una leva strategica per la crescita delle singole aziende, ma anche un investimento strategico che può contribuire alla competitività del Paese. Per questo è molto importante creare occasioni di formazione confronto come queste, dove condividere soluzioni e best practice che possano ispirare le realtà italiane nel proprio percorso di innovazione” – ha dichiarato Fabio Fregi, Country Manager Google Cloud in Italia.