PTC ed Elysium annunciano un’app per la validazione e il design di prodotto per ThingWorx Navigate di Redazione Data Manager Online 14 settembre 2018

L’applicazione consente di migliorare il processo di design di prodotto aumentando precisione ed efficienza

PTC ha annunciato che Elysium, una società globale di software in prima linea nella gestione della geometria 3D e nella conversione dei dati, ha rilasciato una Drawing Validator App per la piattaforma ThingWorx Navigate che consente una maggiore efficienza nel processo di progettazione del prodotto, rendendo possibile alle principali parti interessate di confrontare e rilevare differenze significative tra disegni 2D in un formato facile da leggere.

Con sede a Hamamatsu, in Giappone, Elysium fornisce soluzioni di interoperabilità 3D e soluzioni cloud point in tutto il mondo a società leader del settore, tra cui Boeing, Daimler, il Team Renault Sport Formula One, Toyota e oltre 3.500 altre aziende.

Con la Drawing Validator App per ThingWorx, i clienti di PTC e Elysium avranno la possibilità di migliorare il processo di design del prodotto rilevando differenze che gli strumenti di convalida tradizionali non colgono. Questi strumenti possono essere utilizzati dagli interessati in tutta l’organizzazione, compresi i fornitori, per confrontare manualmente le differenze tra più versioni di un disegno. Le modifiche che non vengono identificate spesso generano costose rilavorazioni, mentre il processo manuale rallenta la produttività. L’applicazione Drawing Validator può fornire un confronto accurato e completo di disegni 2D basandosi su informazioni grafiche e semantiche estratte utilizzando le API del software Creo. Fornisce un elenco di tutte le differenze significative, aumentando così l’efficienza del processo di controllo del disegno 2D e riducendo il tempo di esecuzione. Questo, a sua volta, consente di aumentare la produttività, di ridurre le operazioni di rettifica e velocizzare il time-to-market.

“Come società di conversione dei dati, abbiamo acquisito numerose conoscenze su come accedere a diversi dati da Creo”, ha affermato Atsuto Soma, CTO, Elysium. “Sfruttando queste conoscenze, abbiamo collaborato con PTC per utilizzare ThingWorx Navigate per sviluppare un nuovo strumento di convalida dei disegni che consenta una rilevazione delle differenze accurata e affidabile”.

ThingWorx Navigate migliora la collaborazione offrendo un’unica visualizzazione di molteplici sistemi aziendali, consentendo agli utenti esperti e non esperti (o occasionali) di accedere alle informazioni più recenti e più accurate sul prodotto quando ne hanno bisogno e nel contesto più correlato alle loro responsabilità quotidiane.

“L’applicazione Drawing Validator per ThingWorx Navigate consente ai clienti di confrontare i disegni 2D e di identificare rapidamente e facilmente le differenze tra i disegni per un più rapido processo di progettazione e convalida di prodotti”, ha dichiarato Kevin Wrenn, divisional general manager, PLM segment, PTC. “L’app di Elysium entra a far parte di una libreria in crescita di applicazioni per ThingWorx Navigate create da partner di PTC. Queste applicazioni utilizzano le funzioni pronte all’uso di ThingWorx Navigate e aggiungono caratteristiche e funzioni che i partner PTC stanno rilevando in prima persona essere necessarie sul mercato”.