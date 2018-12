SAP ed Euroleague Basketball insieme per un Hackathon sul data storytelling

Le iscrizioni sono aperte dal 17 dicembre

SAP ha avviato una collaborazione con Euroleague Basketball (EB) per dare il via a una competizione innovativa che vedrà i migliori storyteller del mondo confrontarsi con i dati del basket. L’EB SACkathon, risultato dalla combinazione del tradizionale Hackathon delle competizioni del mondo tech e di SAP Analytics Cloud, la tecnologia d’avanguardia per i predictive analytics e il machine learning, vedrà i concorrenti gareggiare per creare nuovi modi di costruire storie sulla pallacanestro attraverso le statistiche e i dati di questo sport.

La competizione sarà strutturata in tre fasi, a partire dal 17 dicembre con l’apertura delle iscrizioni. I partecipanti ammessi continueranno con una seconda fase online durante la quale si cimenteranno nell’individuare soluzioni ingegnose e originali per rispondere a una sfida predeterminata. Una giuria selezionata determinerà i finalisti, che si troveranno infine a gareggiare in una competizione non-stop di 48 ore al termine della quale verranno nominati i migliori data storyteller del mondo.

La fase finale dell’EB SACkathon si terrà a Barcellona il 15 e il 16 marzo presso l’ImaginCafé, uno spazio dove la tecnologia, la creatività e la musica si riuniscono per creare un universo di concerti, workshop, mostre e attività di varia natura.

Le registrazioni sono aperte dal 17 dicembre a studenti universitari o di master che abbiano compiuto il 18esimo anno d’età presso accreditate Università o centri idi formazione noti in Europa, Medio Oriente e Africa, i cui studi sono relativi a queste aree:

Computer science

Data analytics o data science

Digital marketing e strategia

Sports e/o technology management

I premi in palio sono:

un assegno di € 2.000 per il vincitore / i vincitori della fase finale

un contratto di collaborazione retribuito con Euroleague Basketball per sviluppare nuovi strumenti di visualizzazione dei dati per le piattaforme officiali della lega

5 persone potranno infine competere per un posto presso la SAP Sales Academy in California

I partecipanti avranno pieno accesso ai dati di Euroleague Basketball e Synergy attraverso la soluzione SAP Analytics Cloud, che consentirà loro di sviluppare storie e visualizzazioni innovative dei dati stessi.

“Siamo felici di lavorare con SAP per lanciare il nuovo progetto SACkathon, dal momento che SAP è riconosciuta a livello globale come l’azienda leader nel software per il business e gli analytic”, ha dichiarato Alex Ferrer Kristjansson, Senior Director, Marketing & Communication di Euroleague Basketball. “La pallacanestro è uno sport che si basa sulle statistiche. Il formato dell’hackathon ci permetterà di identificare modi innovative per raccontare le storie attraverso i dati a beneficio dei tifosi, assicurandoci al contempo di rispondere alle loro esigenze di informazione. Siamo ansiosi di partire con la competizione e di vederne i risultati”.

“Fin dall’inizio della sua storia, l’Euroleague Basketball ha offerto ai suoi tifosi esperienze uniche mettendo a loro disposizione dati e insight prima, durante e dopo le partite. Vogliamo ora fare un passo in più permettendo agli studenti di creare nuovi scenari e prevederne i risultati con SAP Analytics Cloud. Questo farà evolvere le cose e consentirà ai tifosi di sentirsi parte del gioco!”, ha commentato Carlos Diaz, Chief Innovation Officer, SAP EMEA South.