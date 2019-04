Il Gruppo Prada adotta le soluzioni Oracle Cloud per ottimizzare la gestione degli stock e per offrire una customer experience sempre più personalizzata

Il Gruppo Prada annuncia l’avvio di una collaborazione con Oracle per l’adozione di una serie di soluzioni tecnologicamente avanzate a supporto di una sempre maggiore efficienza in tutti i principali processi commerciali del Gruppo.

Le applicazioni consentiranno all’azienda di analizzare i dati storici e di comprendere le dinamiche di consumo all’interno del proprio network retail, che conta 634 negozi in tutto il mondo, al fine di ottenere informazioni sempre più accurate per la definizione delle strategie aziendali oltre ad offrire un’esperienza di acquisto unica per i propri clienti.

Grazie a Oracle Retail Cloud Services, Merchandise Financial Planning, Assortment e Item Planning, il Gruppo Prada ottimizzerà i processi di merchandising: previsioni di vendita, analisi delle performance, Open To Buy (OTB), gestione alla catena di distribuzione e assegnazione delle scorte. L’adozione di questa soluzione migliorerà l’analisi dei KPI del Gruppo oltre a garantire la definizione di obiettivi e di budget più mirati.

Il Gruppo Prada potrà inoltre rafforzare il legame con la propria clientela presso il punto vendita grazie a Oracle Retail Customer Engagement Cloud Service e Oracle Retail Xstore Point of Service. Le due soluzioni mostreranno in tempo reale tutte le informazioni relative al cliente in ogni touch-point, offrendo al consumatore un’esperienza di acquisto personalizzata.

“L’integrazione delle tecnologie digitali avanzate di Oracle all’interno dei nostri processi operativi consentirà al Gruppo di sviluppare appieno il potenziale dei nostri negozi mettendo a disposizione della nostra clientela internazionale maggiori servizi e opportunità. La collaborazione con Oracle rientra in una strategia più ampia che prevede importanti investimenti per potenziare efficienza e efficacia dei processi operativi”, ha dichiarato Lorenzo Bertelli, Prada Group Head of Marketing and Communication.

“Offrire un’esperienza del marchio positiva e unica è d’importanza fondamentale per i brand del lusso”, ha detto Mike Webster, Senior Vice President e General Manager di Oracle Retail. “A Milano così come a San Francisco oppure online, i clienti del Gruppo Prada si aspettano che l’offerta sia sempre nuova e disponibile. Grazie alla collaborazione con Oracle, il Gruppo Prada sarà in grado di comprendere meglio e anticipare le esigenze della propria clientela, ottimizzando l’assortimento e garantendo che ogni contatto con i marchi si traduca in un’esperienza di acquisto unica e soddisfacente”.