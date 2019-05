Apple registra gli iPhone 2019

Secondo quanto depositato alla CEE, avremo tre iPhone in autunno, declinati nelle 11 varianti riscontrate da un documento presentato alla Commissione

Seguendo la stessa formula usata in passato, Apple ha registrato i nuovi iPhone presso la Commissione economica eurasiatica (CEE) prima del lancio ufficiale in autunno. Supponendo che la notizia sia plausibile, in tutto abbiamo ben 11 dispositivi, che distinguono tre nuovi modelli di iPhone suddivisi in più varianti, tutte da lanciare simultaneamente in giro per il mondo a settembre.

La collezione 2019 include i numeri di serie A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2218, A2219, A2220, A2221 e A2223, tutti elencati come smartphone Apple dotati di iOS 12, con data di registrazione al 30 aprile 2019. Un parallelismo simile con lo scorso 10 aprile, quando la CEE vedeva la richiesta per 11 smartphone Apple con iOS 11. All’epoca, qualche speculazione puntava su un possibile rilascio di un iPhone SE2, mai arrivato.

I nuovi iPhone 11

Gli odierni 11 modelli sono suddivisi tra iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max, ciascuno in versioni separate per Stati Uniti e Canada, Europa e Asia, Giappone e Cina. Queste declinazioni tengono conto delle differenze regionali, come le bande cellulari, i requisiti specifici sulla tecnologia eSIM e la richiesta del Giappone di avere un suono di scatto della fotocamera obbligatorio, per scoraggiare la cattura delle immagini in segreto. Poiché la documentazione presso la CEE ha luogo mesi prima del rilascio effettivo dei dispositivi, Apple fa generalmente riferimento alla versione di iOS attualmente in commercio anziché a quella che probabilmente arriverà in autunno, nel nostro caso iOS 13.

Oltre ai processori della serie A13, i sequel di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max dovrebbero ricevere aggiornamenti significati per la fotocamera posteriore e miglioramenti interni volti alle prestazioni wireless, seppur in assenza dell’antenna per il 5G. Senza troppe sorprese, tutti i dispositivi vedranno la luce a settembre, anche se i cambiamenti maggiori si avranno più in là, nel 2020, con i successivi iPhone.