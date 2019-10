A Riello Elettronica il premio Eccellenze d’impresa 2019 nella categoria “Internazionalizzazione”

La strategia di internazionalizzazione della holding veronese è stata premiata nel corso di un evento nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana



Riello Elettronica, società fondata nel 1986 dal Cav. Lav. Pierantonio Riello, ha vinto il Premio Eccellenze d’Impresa 2019 nella categoria relativa all’Internazionalizzazione.

Il Premio, attribuito a imprese operanti in Italia che si siano distinte per performance di eccellenza, quest’anno ha premiato la capacità di internazionalizzazione della holding del gruppo veronese che opera in settori accomunati da una elevata expertise tecnologica.

In particolare – si legge nella motivazione – è stata premiata la strategia di internazionalizzazione che ha portato il gruppo al terzo posto in Europa e tra i primi cinque players a livello mondiale nella progettazione, produzione e vendita di gruppi di continuità, con una crescita annua del 7,5% nell’ultimo quinquennio e con l’80% del fatturato nei mercati esteri.

“Abbiamo realizzato la strategia di internazionalizzazione del Gruppo Riello Elettronica adottando una politica di presenza diretta nei singoli mercati, attraverso l’acquisizione di società commerciali in Europa, Asia, India, Australia e Stati Uniti” – ha commentato l’Amministratore Delegato del Gruppo Riello Elettronica Ing. Fabio Passuello – “Tecnologia, made in Italy e innovazione sono i segni distintivi che hanno consentito di affermarci con successo nei mercati internazionali pur rimanendo fedeli alle nostre radici”.

Il core business è rappresentato dalla conversione dell’energia e in particolare dalla produzione di gruppi statici di continuità (UPS), apparecchiature elettroniche intelligenti che funzionano da riserva di energia elettrica in casi di blackout della rete. Non solo energia: Riello Elettronica opera con successo anche nel campo dell’elettronica di comando e controllo per l’automazione domestica e industriale, con lo sviluppo di soluzioni di automazione e comando a distanza per chiusure di sicurezza e di automazione di impianti oleodinamici per le più svariate applicazioni industriali. Infine, attraverso la divisione safety e security il gruppo progetta e produce una gamma completa di apparecchiature e sistemi di anti-intrusione, antincendio e domotica, oltre a soluzioni per la sicurezza degli addetti ai macchinari di produzione.