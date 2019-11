VMware, nuove nomine ai vertici

Jean-Pierre Brulard nominato Executive Vice President, Worldwide Sales Maurizio Carli ricoprirà il ruolo di Strategic Advisor per il Go-to-Market

VMware ha annunciato la nomina di Jean-Pierre Brulard a Executive Vice President, Worldwide Sales, a partire dal 1 febbraio 2020. Maurizio Carli, executive vice president, worldwide sales and services, ricoprirà il ruolo di Strategic Advisor per il Go-to-Market, riportando a Sanjay Poonen, chief operating officer, customer operations, VMware.

Jean-Pierre Brulard avrà la responsabilità per America, APJ ed EMEA, nonché per il pre e post-sales engineering e per tutti i canali mondiali. Fino a oggi, Brulard ha guidato l’area Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) di VMware, supervisionando la pianificazione strategica, le operation commerciali e la gestione delle funzioni chiave, tra cui vendite, canali e servizi. In precedenza, Brulard ha guidato con successo l’area Sud EMEA di VMware per sei anni. Brulard ha più di 35 anni di esperienza nella collaborazione con alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, tra cui Business Objects, SAP, IBM, Sun Microsystems e Unisys.

Sarà Luigi Freguia a guidare l’area EMEA a partire dal 1 febbraio 2020, dopo essere stato responsabile per la Regione EMEA centrale per VMware. Freguia è entrato in VMware nel 2014 e vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore, con ruoli di responsabilità in Oracle, Microsoft, HP e IBM.

“I cambiamenti annunciati oggi porteranno a un avvicendamento graduale da Maurizio Carli a Jean-Pierre Brulard, nel quale abbiamo un’enorme fiducia, avendo supportato al meglio i nostri clienti in questi anni nella loro trasformazione digitale”, ha detto Sanjay Poonen.

“Maurizio ha giocato un ruolo molto importante in VMware da quando è entrato in azienda 11 anni fa”, ha aggiunto Poonen. “A nome di tutti i dipendenti VMware, ringrazio Maurizio per il contributo che ha portato e per aver reso VMware la grande azienda che è oggi. Gli facciamo i nostri migliori auguri e siamo felici che continuerà a far parte della squadra come consulente strategico per il futuro”.

“Ringrazio VMware per le opportunità che mi ha offerto”, ha commentato Maurizio Carli. “Nel passaggio al ruolo di consulente strategico per un’azienda di cui faccio parte da oltre 11 anni vedo incredibili opportunità per VMware e per i nostri clienti. Avendo lavorato con Jean-Pierre per tutto il periodo in cui sono stato in VMware ho grande fiducia nella sua capacità di guidare il team di vendita globale”.