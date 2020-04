Presentate al mercato le nuove soluzioni Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Ascolta l'articolo

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta al mercato le novità tecnologiche oggetto del lancio commerciale del primo semestre 2020

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta al mercato tre nuove soluzioni digitali in cloud che permetteranno a Commercialisti e Imprese di vigilare sullo stato di salute del business e di gestire elettronicamente i corrispettivi fiscali.

“Proprio per far fronte alla complessa situazione nella quale versa il nostro Paese, gli Studi Professionali e le PMI vanno sostenuti e dotati di innovazioni digitali.” Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia sottolinea come il lancio delle nuove soluzioni sarà in grado di fornire un sostegno concreto al mondo dei Professionisti e delle PMI. “Le nostre nuove soluzioni in cloud puntano all’automazione semplice e gestibile di quanto richiesto dalle più recenti normative. Contemporaneamente i nostri Clienti potranno, grazie agli strumenti di business intelligence integrati nelle nostre soluzioni, concentrarsi di più sui servizi di consulenza, sulla crescita del proprio business e sul recupero delle posizioni che l’attuale crisi sanitaria ci sta facendo lasciare sul campo.”

Per supportare concretamente i Professionisti nella trasformazione della propria attività, la suite Genya si arricchisce di due soluzioni appositamente studiate per questo scopo: “Genya Crisi d’Impresa” e “Genya Revisya”.

Le due soluzioni si vanno a collocare all’interno di una nuova famiglia di prodotti concepita per consentire al Professionista di offrire, in modo semplice e affidabile, nuovi servizi nell’ambito della consulenza finanziaria e gestionale alle imprese sue clienti.

“Genya Crisi d’Impresa” e “Genya Revisya” sono applicazioni in cloud sviluppate in collaborazione con la società RSM, primaria Società di Revisione parte integrante di RSM International, il 6°network al mondo di società specializzate in consulenza e servizi finanziari.

Più nel dettaglio: