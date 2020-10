In casa Zucchetti Centro Sistemi si pensa al fattore HR e nasce ZCS People

Ascolta l'articolo

HR Software, HRZ e la neonata HR Factory rappresentano il centro di eccellenza Zucchetti HR

Zucchetti Centro Sistemi, a fianco delle imprese da oltre 35 anni con le soluzioni integrate software e hardware, prosegue nel suo cammino di “specialista dell’innovazione” e partner tecnologico di oltre 10.000 aziende, e rafforza ulteriormente le sue competenze trasversali sui temi HR Management, con la creazione di ZCS People.

“Il capitale umano è la vera ricchezza per un’azienda. Capirne il valore, riconoscerne il talento, coltivarlo e saperlo accrescere sono leve strategiche di innovazione e di competitività” dichiara il Cav. Lav. Fabrizio Bernini Presidente di Zucchetti Centro Sistemi SpA. “I nostri specialisti ZCS People offrono consulenze tecnologiche, servizi customizzati e verticalizzati per supportare le aziende a cogliere le nuove opportunità della digital transformation”.

Risale a qualche giorno fa, la costituzione di HR Factory srl, società nata dall’incontro di ZCS con PC System di Bientina (Pisa), affermata realtà del territorio nazionale, in costante crescita ed evoluzione, che entra a fa parte insieme ad HRZ Milano, del network Zucchetti HR più importante d’Italia.

ZCS People, composto da HR Software, team work all’interno della divisione Software della capogruppo Zucchetti Centro Sistemi, HRZ, e HR Factory, diventa il centro d’eccellenza Zucchetti HR numero uno in Italia: oltre 100 persone, di cui 70 risorse tecniche e 20 informatori tecnologici (consulenti commerciali), 9 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. ZCS People sarà presente in Toscana nel Valdarno Aretino con la sede di Zucchetti Centro Sistemi, e nella fascia tirrenica con la sede di HR Factory in provincia di Pisa, in Umbria con la filiale di Perugia, in Emilia con la filiale di Parma, in Sardegna con Cagliari, Sassari e Nuoro, e nel Nord Italia con le sedi di HRZ a Milano e a Torino.

“La centralità della persona nel processo di trasformazione è valore fondante di HR Factory, come racconta il payoff aziendale The Revolution of Human Factor.”afferma Flavio Casini, Presidente di HR Factory “Per dare risposte alle esigenze in continuo mutamento dei People manager, gli investimenti tecnologici devono indirizzarsi verso soluzioni integrate; così come la funzione HR, sempre più strategica per il business, si ridisegna e si integra con le altre funzioni aziendali. Il processo di trasformazione è in atto, le direzioni HR hanno ben compreso potenzialità e vantaggi di tecnologie come Cloud, Social, Mobile e Analytics: affidarsi al team ZCS People significa essere certi di ottenere dalle più evolute tecnologie solo il meglio per il proprio lavoro.” conclude Casini.

ZCSPeople è quindi un Centro di Competenza Gestionale che va a coprire capillarmente tutte le aree funzionali dell’ HR Management, in compliance con la completezza della suite HR Infinity di Zucchetti. La Consulenza Applicativa offerta da ZCS People, oltre ad avere una piena copertura verticale sui temi del Payroll e dell’ Amministrazione del Personale, si compone di Professionalità nell’ambito dell’ HCM ( recruiting e selezione, politiche retributive, di formazione e valutazione), nell’ambito dell’Organizzazione (gestione della forza lavoro, pianificazione trasferte, budget ), fino ai temi della Safety e Security (audit management, gestione degli accessi e degli spazi aziendali, gestione della sicurezza).

Grazie all’offerta HR in cloud di Zucchetti, ZCS People si pone come un full-service Partner per tutti gli ambiti della funzione Risorse Umane, così in ufficio, così come in mobilità o in smart-working.

“La Digital Transformation è un cambiamento culturale e di mentalità dell’organizzazione, un processo evolutivo che deve entrare nel DNA.” dichiara Simone Uggeri, Amministratore Delegato di HRZ “In questo panorama, il ruolo dell’ufficio HR cambia drasticamente, per questo diventa più che mai strategica la scelta di un partner affidabile, in grado di consigliare, supportare e accompagnare l’organizzazione in questo delicato percorso di trasformazione. ZCS People offre un’ampia gamma di servizi personalizzati a supporto dell’HR Management, rendendoci l’unico gruppo in Italia in grado di proporli in modo altamente strutturato.”

In piena rivoluzione digitale, il mondo dello Human Resource Management è in continua trasformazione; oggi più che mai, nella complessa gestione dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del coronavirus, è indispensabile innovarsi ed adattarsi al cambiamento.

Innovazione, Ecosostenibilità ed Economia Circolare sono quindi i pilastri sui quali progettare il futuro delle imprese mettendo al centro le Persone.