Centric Software riceve il Customer Value Leadership Award di Frost & Sullivan

La società di ricerca e consulenza internazionale riconosce a Centric l’approccio leader di mercato incentrato sul cliente e l’impegno verso l’innovazione

In base a una propria analisi delle soluzioni PLM (Product Lifecycle Management) per i settori della moda, del retail e dei beni di consumo, Frost & Sullivan conferisce a Centric Software il “Best Practices Customer Value Leadership Award” 2021. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, beni di lusso e generi alimentari, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Con oltre 1200 analisti, consulenti per la crescita e visionari che operano in 45 sedi internazionali di sei continenti, gli esperti di Frost & Sullivan identificano e valutano costantemente molteplici settori, tecnologie e aree geografiche. Il Frost & Sullivan Best Practices Award premia le persone e le organizzazioni che hanno compiuto un grande passo avanti innovativo o dirompente e sono all’avanguardia nei loro settori. Il Customer Value Leadership Award viene conferito all’azienda che offre prodotti o servizi valutati superiori dal cliente per prezzo complessivo, prestazione e qualità.



Maksym Beznosiuk, Best Practices Research Analyst di Frost & Sullivan, dichiara: “Mentre il mondo continua a generare incertezza, l’eccellenza del servizio clienti, la competenza di settore e la flessibilità di Centric forniscono al cliente la certezza che i suoi prodotti passeranno dalla progettazione al lancio con maggiore velocità, efficienza e reddittività. L’impegno di Centric verso l’innovazione e la soddisfazione del cliente ha spinto la crescita globale dell’azienda.”

Negli ultimi due anni, la base di clienti di Centric è aumentata del 50%. Centric aveva tutti i presupposti per aiutare le aziende a passare al lavoro a distanza durante la pandemia di COVID-19, lanciando con tempestività i pacchetti Quick Start PLM ed effettuando le implementazioni interamente da remoto. Dall’inizio della pandemia, hanno acquistato Centric PLMTM oltre 70 aziende, dai brand più piccoli come l’australiano PE Nation, al mega-retailer francese Monoprix, ai grandi brand di moda come il brasiliano C&A e il tedesco s.Oliver. Le implementazioni di Centric PLM possono essere completate velocemente, anche in presenza di un elevato numero di utenti. s.Oliver, ad esempio, ha di recente esteso l’uso di Centric PLM a 750 utenti, in soli 4 mesi.

“La chiave del successo di Centric è la sua agilità, che consente ai clienti di abbracciare un flusso di lavoro digitale e un modello di lavoro a distanza prestando particolare attenzione alle specifiche esigenze di ogni cliente,” spiega Beznosiuk.

Il rapporto di Frost & Sullivan pone particolare attenzione alla flessibilità, all’innovazione e al servizio al cliente di Centric, rilevando che Centric PLM reca vantaggi a marchi, retailer e produttori di tutte le dimensioni in un’ampia varietà di settori, dall’alimentare alla moda. Centric vanta con orgoglio un tasso di soddisfazione del cliente di oltre il 95%. Inoltre, il 35% dei suoi clienti è passato da un’altra soluzione PLM a Centric. Frost & Sullivan identifica i punti che caratterizzano specificamente le soluzioni Centric, tra questi l’ineguagliabile efficienza nello sviluppo prodotti e nel sourcing, le sofisticate capacità di pianificazione della merce, la rivoluzionaria integrazione 3D, le innovative funzionalità di ispezione della qualità dei prodotti e la trasformazione dei processi di acquisto interni con showroom virtuali, di Centric PLM.

“Desideriamo ringraziare Frost & Sullivan per aver assegnato il Customer Value Leadership Award a Centric Software,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Questo premio è un riconoscimento alla capacità di visione e alla dedizione verso l’innovazione dell’intero team di Centric. Siamo fieri di essere un’azienda orientata dal mercato che lavora fianco a fianco con i propri clienti per risolverne le sfide più impegnative e crediamo che questo premio rifletta l’esperienza dei nostri clienti.”