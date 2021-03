PANGAIA collabora con Centric Software per potenziare la propria strategia di impatto sostenibile

L’azienda direct-to-consumer specializzata in scienza dei materiali migliora la trasparenza e l’efficienza grazie alla tecnologia Centric SMB

Utilizzando la tecnologia per promuovere il proprio programma di impatto sostenibile, PANGAIA, l’azienda specializzata in scienza dei materiali, ha scelto Centric SMB, la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) per brand emergenti, di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, beni di lusso e generi alimentari, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

La partnership supporterà la mission di PANGAIA di digitalizzare completamente la propria filiera, contribuendo ad ottimizzare i processi, migliorare la comunicazione con i fornitori e promuovere un modello di business più circolare.

“In quanto azienda specializzata in scienza dei materiali, l’innovazione permea ogni aspetto dell’attività di PANGAIA. Mai come ora tutto ciò è stato così vero per la nostra filiera, e l’adozione della soluzione Centric SMB supporta il nostro intento di creare un percorso di prodotto completamente digitalizzato, dove i nostri articoli possono essere responsabilmente reperiti, gestiti e rivalutati, il tutto all’interno di un’unica piattaforma. Creando efficienza, maggiore trasparenza e una migliore tracciabilità, questa innovazione ci sta aiutando a realizzare la nostra ambiziosa visione di diventare entro il 2023 un’azienda Earth Positive– un risultato che ripaga molto più di ogni sforzo impiegato, dichiara Yael Gairola, Chief Operating Officer, PANGAIA.

“Centric Software è molto lieta di collaborare con PANGAIA e giocare un ruolo così importante nella sua strategia di impatto sostenibile,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Siamo entusiasti di iniziare questo viaggio insieme a un’azienda così progressista e orientata alla sostenibilità.”