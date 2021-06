Nutanix nominata Customers’ Choice nei Gartner Peer Insights per le infrastrutture iperconvergenti

Nutanix ha annunciato di essere stata nominata Gartner Peer Insights Customers’ Choice per le infrastrutture convergenti per il 2021, ovvero per il terzo anno consecutivo.

“Le aziende di tutto il mondo stanno rapidamente adottando l’infrastruttura iperconvergente (HCI) come parte del loro percorso di migrazione verso ambienti ibridi e multicloud e la pandemia ha solo accelerato questa tendenza”, ha affermato Rajiv Mirani, Chief Technology Officer di Nutanix. “I nostri clienti si rivolgono a Nutanix per soluzioni flessibili e semplici, oltre che per eliminare l’onere del mantenimento di infrastrutture legacy a 3 livelli. Per Nutanix, essere riconosciuti come Gartner Peer Insights Customers’ Choice per le infrastrutture iperconvergenti è un’altra grande testimonianza di come stiamo aiutando i nostri clienti a semplificare e modernizzare la loro infrastruttura IT mentre si preparano per un futuro multicloud”.

La piattaforma cloud di Nutanix, basata sulla soluzione HCI all’avanguardia dell’azienda, che integra elaborazione, virtualizzazione, storage, networking, sicurezza e container, semplifica in modo significativo la gestione quotidiana dell’ambiente IT aziendale – inclusa una distribuzione più rapida dell’80% e tempi di inattività non pianificati inferiori, nonché una gestione dell’infrastruttura più efficiente di quasi il 60% – spesso con un significativo risparmio sui costi e permettendo ai team IT di concentrarsi sulle attività strategiche. La piattaforma cloud di Nutanix si estende anche dai cloud privati a quelli pubblici – attualmente disponibile su Amazon Web Services con il supporto per Microsoft Azure in fase di sviluppo – per fornire una soluzione avanzata al fine di aiutare le aziende ad affrontare le problematiche legate alla gestione di ambienti ibridi e multicloud.

L’adozione delle soluzioni HCI continua ad aumentare tra le aziende che cercano di modernizzare la loro infrastruttura IT e costruire le basi per i loro ambienti ibridi e multicloud. Gartner prevede infatti un tasso di crescita annuale composto del 16% per i sistemi iperconvergenti e una forte domanda nel 2021. I clienti si rivolgono sempre più a Nutanix per adottare soluzioni HCI che non solo offrono prestazioni e affidabilità, ma supportano anche una crescente varietà di casi d’uso, tra cui database mission-critical, applicazioni cloud-native, applicazioni business critical e End User Computing (EUC).

Questo riconoscimento Customers’ Choice si basa sul feedback dettagliato delle valutazioni di clienti raccolte nell’arco di 18 mesi (concluso il 31 marzo) tra più fornitori operanti nel settore delle infrastrutture iperconvergenti. Nutanix ha ottenuto 102 recensioni da quando la piattaforma Gartner Peer Insights ha iniziato a tracciare il mercato specifico e detiene un punteggio medio di 4,7 su 5.