InfoCert: quattro C per il nuovo sito web

È online il nuovo sito web di InfoCert-Tinexta Group per parlare alla platea sempre più vasta ed eterogenea di utenti dei Digital Trust Services

InfoCert (Tinexta Group), la più grande Autorità di Certificazione europea, annuncia il rilascio della nuova versione di infocert.it, il sito web dedicato all’offerta di soluzioni tra cui PEC, Firma Digitale, Marche temporali, Conservazione Digitale, Fatturazione Elettronica e SPID.

Il radicale rinnovo di infocert.it ha grande valore strategico per l’azienda, anche per il suo ruolo di porta d’accesso della clientela, in particolare PMI e Professionisti e privati, al mondo dei trust services: sono oltre 1 milione i clienti dell’ecommerce InfoCert ed il sito ogni anno registra oltre 100 Milioni di pagine visitate.

Inoltre, questa prima release del sito è la chiave di comunicazione digitale di InfoCert in Europa. Infatti, le aziende del gruppo InfoCert verranno allineate a questo nuovo format, con l‘obiettivo ambizioso di rendere sempre più riconoscibile l’immagine e l’offerta del gruppo InfoCert. Questo elemento è stato fondamentale per determinare la scelta attuale di User Experience e Look&Feel, in quanto ha l’importante ruolo di comunicare non solo un marchio all’estero, ma soprattutto di intercettare le esigenze di geografie e culture diverse.

Il progetto è in continua evoluzione: già entro il primo trimestre del 2022, è prevista la trasformazione della sezione di e-commerce nonché la creazione di aree dedicate a specifici target di clientela.

Il nuovo sito si distingue per quattro caratteristiche principali:

Completo : gli utenti possono trovare sul sito non solo le informazioni su tutti i prodotti dell’offerta InfoCert per digitalizzare il proprio business, ma anche lo spazio per comprendere meglio il mondo dei servizi di digital trust

: gli utenti possono trovare sul sito non solo le informazioni su tutti i prodotti dell’offerta InfoCert per digitalizzare il proprio business, ma anche lo spazio per comprendere meglio il mondo dei servizi di digital trust Chiaro : le informazioni sono sintetiche, precise e facilmente consultabili anche grazie a numerosi video tutorial

: le informazioni sono sintetiche, precise e facilmente consultabili anche grazie a numerosi video tutorial Conversazionale : lo stile punta su fruibilità e informalità, anche grazie a un uso di immagini coinvolgenti e rappresentative dei principali target

: lo stile punta su fruibilità e informalità, anche grazie a un uso di immagini coinvolgenti e rappresentative dei principali target Contemporaneo: il design risponde non solo a specifiche esigenze funzionali, ma è anche in linea con i più recenti e innovativi canoni estetici e qualitativo-esperienziali

In sintesi, il nuovo sito web è in 4C per un’esperienza inedita, personale e coinvolgente su qualsiasi dispositivo, innanzitutto mobile.

“Il nuovo portale vuole essere in linea con l’evoluzione del posizionamento di InfoCert, realtà tutta italiana che si è fortemente posizionata come leader in Italia dei servizi di Digital Trust e che negli ultimi anni sta adottando una strategia sempre più globale in Europa e non solo.

Questo nuovo sito è solo la prima tappa di una strategia più ampia di cui si vedranno pienamente i risultati nei prossimi mesi.

Vogliamo, infatti, garantire una brand experience continua, chiara e coerente ai clienti esistenti e potenziali a prescindere dal canale o dal dispositivo da loro utilizzato. Per continuare, e addirittura accelerare, il percorso di successo intrapreso da anni. Puntiamo al consolidamento e all’arricchimento del rapporto di conoscenza e fiducia con tutti i nostri sempre più numerosi interlocutori. Questo è dovuto essenzialmente ad una vera e propria esplosione, causata in larga parte anche dall’evento pandemico, della digitalizzazione sia in ambito professionale che non. A questo si aggiunge una platea internazionale crescente, vista la nostra dimensione sempre più globale.” dichiara Marco Lauro, Director Web & Inside Sales InfoCert – Tinexta Group.

Per celebrare il nuovo sito web, InfoCert lancia una promozione speciale con sconti fino al 50% sull’acquisto di diverse soluzioni.