Almawave: acquisito il 100% di Sistemi Territoriali

Chiusa oggi l’operazione per il controllo della totalità del capitale sociale della realtà pisana, in crescita, specializzata in soluzioni Big Data e Open Data, in area Utilities e PA

Almawave S.p.A., società italiana quotata su Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, rende noto di aver perfezionato in data odierna, l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali S.r.l. (di seguito “SisTer”), società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i settori Multi-utilities e Government, alle condizioni e nei termini già comunicati al mercato in data 23 febbraio 2022 e 18 maggio 2022.

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, sottolinea: “SisTer vanta un’offerta peculiare, basata su tecnologie altamente innovative in particolare nell’ambito della gestione delle risorse idriche, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, che ben si integrano con i servizi di Almawave. Dopo l’acquisizione di The Data Appeal Company un’altra società altamente specializzata, attiva sia in Italia che all’estero e profondamente legata al mondo accademico, entra così nel perimetro di Almawave: sono convinta porterà fin da subito un contributo significativo al nostro Gruppo”.

Sintesi dell’operazione

L’operazione prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (Equity Value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di euro di Enterprise Value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni di euro.

L’operazione è finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.

Gli attuali key employees di SisTer sono confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di sviluppo definito, in Italia e all’estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany funzionali ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una integrazione operativa che supporterà tutte le attività.

SisTer ha chiuso l’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a circa 2,4 milioni di euro, con una crescita del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri proventi) per circa 3 milioni di euro (+25% YoY) ed un Ebitda pari a circa 0,7 milioni di euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente.

Aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023

Sempre in data odierna, a seguito dell’avvenuto accertamento del raggiungimento degli obiettivi della Prima Tranche del Piano di Stock Grant 2021-2023, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dall’Assemblea dei Soci il 26 febbraio 2021, mediante l’aumento del capitale per Euro 1.242,00 e l’emissione di n. 124.200 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da assegnare gratuitamente ai due beneficiari della Prima Tranche del Piano che, si ricorda, sono: la dott.ssa Valeria Sandei, Amministratore Delegato, e il dott. Raniero Romagnoli, Chief Technology Officer, che hanno maturato il diritto a ricevere in assegnazione, rispettivamente, n. 97.716 e n. 26.484 azioni.

La data di efficacia dell’aumento di capitale e conseguente messa a disposizione delle azioni sarà il 27 maggio p.v.

La Società provvederà a pubblicare l’avviso di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.