Personio organizza H.U.G. Digital, l’evento di riferimento per il settore HR

Si terrà il 24 e 25 maggio in versione virtuale la due-giorni rivolta ai manager delle risorse umane che potranno aggiornarsi sulle tendenze ma anche confrontarsi con esperti e colleghi

Personio , la società europea leader nel mondo del software HR per le piccole e medie imprese, annuncia H.U.G Digital 2022, che si terrà il 24 e 25 maggio 2022. L’evento, che si terrà in versione virtuale, rappresenta l’occasione per assistere a una serie di interventi tenuti da esperti delle risorse umane provenienti da aziende diverse per tipologia e provenienza, oltre che a ricercatori, esperti di business e giornalisti; il tutto è mirato a condividere informazioni, approfondimenti e strategie attuabili per il futuro di questo settore.

Saranno 5 i temi chiave che verranno trattati tra cui i cambiamenti in atto nel settore HR, la creazione di una cultura HR, la gestione data-driven delle risorse umane. Sarà inoltre l’occasione per conoscere tutte le novità introdotte da Personio.

In totale saranno oltre 50 le sessioni alle quali è possibile partecipare per avere la possibilità di ascoltare e di interagire con alcuni dei top manager, influencer e colleghi del settore HR.

Tra i principali relatori:

Q Hamirani, Global Head of People Operations di Airbnb

Katarina Berg, Chief Human Resources Officer di Spotify

Tara Ryan, Chief People Experience Officer di Monzo

Sarah Metcalfe, Chief Happiness Officer presso Happy Coffee Consulting Ltd

Hanno Renner, CEO e fondatore di Personio

Puoi registrarti a H.U.G. Digital qui. Siamo a disposizione se desideri ulteriori informazioni.