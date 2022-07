Augusto Abbarchi è il nuovo Global Sales Director di Primeur Group

Il manager approda nella multinazionale italiana forte di un’esperienza di oltre 25 anni nel mondo dell’Information Technology. Guiderà il reparto vendite del Gruppo che è presente in 28 paesi esteri con l’obiettivo di sviluppare nuovi bacini e consolidare la posizione di azienda leader nella data integration in Italia con oltre 300 aziende clienti

Primeur Group, azienda multinazionale italiana leader nei servizi di data integration presente in 28 paesi nel mondo con 200 dipendenti e con un portafoglio clienti di oltre 300 grandi imprese, annuncia la nomina di Augusto Abbarchi come nuovo Global Sales Director. In questo ruolo il manager sarà responsabile del reparto vendite del Gruppo con l’obiettivo di ottimizzare la business unit aziendale sviluppando nuovi bacini e consolidando la posizione di azienda di riferimento nel panorama della data integration.

Laureato in Ingegneria Meccanica all’Università degli Studi di Firenze, il manager approda in Primeur forte di un’esperienza di oltre 25 anni nel mondo dell’Information Technology con incarichi di senior executive: in SAP ha ricoperto per cinque anni la carica di Country Manager Italia, poi è stato nominato Chief Operation Officer Emea e, infine, Global Head of Maintenance dove era a riporto diretto del board aziendale. Dopo questa esperienza è approdato nella multinazionale tedesca Software AG con il ruolo di SVP Global Support Services e, successivamente, di Global Head of Renewals. “Sono pronto per mettere la mia esperienza al servizio di un’eccellenza italiana consolidata nel mondo IT come Primeur – commenta lo stesso Augusto Abbarchi – L’approccio di Data Integration ‘pura’ promosso da Primeur ha un potenziale disruptive enorme, ma il mercato ne ha ancora poca consapevolezza. Voglio portare le metodologie e gli strumenti che ho messo a punto in tanti anni di lavoro all’interno di multinazionali del software, facendo percepire il valore della data integration come approccio in grado di portare saving in termini di risorse finanziarie e temporali, fornendo alle aziende la possibilità di gestire e usufruire dei propri dati in maniera scalabile e sostenibile nel tempo”.

La nomina di Abbarchi s’inserisce in un contesto digitale dove le organizzazioni hanno compreso l’importanza e l’utilizzo efficace delle informazioni provenienti da sorgenti diverse: “È un onore poter dare il benvenuto a un professionista del calibro di Augusto nel team Primeur. In questo momento di profonda trasformazione tecnologica e digitale la sua incredibile esperienza sarà preziosa per riuscire a intraprendere al meglio il nostro percorso di crescita e innovazione, e portare avanti la nostra missione: promuovere il nostro approccio purista di Data Integration come leva per semplificare la vita alle aziende, rendendole più libere e competitive”, afferma Stefano Musso, Ceo di Primeur Group.