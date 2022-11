Mechinno espande la sua presenza nel Nord Italia e apre una sede a Milano

Con l’obiettivo di consolidare la propria presenza ed espandere ulteriormente il business nel Nord Italia, Mechinno apre una sede in Lombardia, un’area geografica nota da sempre come “la locomotiva d’Italia”, per la sua grande forza trainante in termini di economia e

industrializzazione

Mechinno srl, società fondata nel 2006, con sede a Calderara di Reno (BO), fornitrice di servizi ad alto valore aggiunto di progettazione, ingegneria e prototipazione per le aziende manifatturiere, ha deciso di estendere la sua presenza diretta su territorio, aprendo una sede a Milano, con l’obiettivo di espandere e potenziare il proprio business nel Nord Italia.

“Mechinno è nata a Bologna e per ovvie ragioni il nostro business si è sviluppato partendo da questo area geografica. A ciò si aggiunge il fatto che, avendo incominciato a operare soprattutto nel settore dell’automotive e del motor sport, la presenza della società nella ‘Motor Valley’ ha rappresentato un grande punto di forza a nostro favore. Nel corso degli anni, poi, abbiamo esteso progressivamente i nostri servizi fuori dalla regione, aprendoci anche a nuovi settori industriali. E oggi sentiamo la necessità di avere una presenza diretta su un territorio più esteso” ha dichiarato Fabio Di Martino, fondatore e CEO di Mechinno.

Effettivamente Mechinno ha ormai una presenza consolidata oltre che nel settore automotive, anche nell’agriculture e industrial machinery, per i quali rappresenta un importante punto di riferimento. In prospettiva futura, però, la società bolognese sta guardando con un certo interesse, a nuovi comparti industriali, quale quello aeronautico e dell’energia, con una particolare focalizzazione sul tema dell’elettrificazione, facendo leva su specifiche competenze e professionalità acquisite al proprio interno nel corso degli anni.

“Avere una copertura distribuita su un territorio così strategico come quello del Nord Italia

rappresenta, sotto ogni punto di vista, un imperativo per una società come Mechinno che mette a disposizione del mercato competenze e professionalità di elevato profilo. Milano viene annoverata tra le capitali economiche più importanti in Europa, quindi la nostra presenza su questa aerea geografica ci permette di essere protagonisti attivi in un tessuto industriale ricco e fiorente come questo”, ha poi ha poi commentato Vladimiro Ferrucci, Sales Director di Mechinno.

La nuova sede è a Milanofiori in Strada 6, Palazzo A scala 13 ad Assago ed è operativa dal 3

novembre 2022.