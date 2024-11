L’intelligenza artificiale per curare la sindrome post traumatica da stress

Atlantica Digital ha concluso con successo la sperimentazione del progetto “2Vita-B”, rappresentando una significativa innovazione nella riabilitazione fisica e cognitiva delle persone affette da sindrome post traumatica da stress (PTSD).

Il Ministero della Difesa, l’Università “La Sapienza” di Roma e l’Università del Molise hanno collaborato alla creazione di uno strumento unico al mondo che unisce diverse applicazioni hi-tech, quali Internet of Things, Blockchain, e Intelligenza Artificiale. Grazie all’interazione di questi sistemi e all’uso della Realtà Virtuale, “2Vita-B” promette di offrire una nuova frontiera nella riabilitazione di patologie neurodegenerative. Il progetto, finanziato dal Ministero della Difesa nell’ambito del Piano Nazionale di Ricerca Militare, rappresenta un importante passo avanti nella cura di queste patologie.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

Tecnologia indossabile per la cura della sindrome post traumatica da stress

Vita-B è un sofisticato software che, con l’aiuto di dispositivi indossabili per la misurazione dei parametri vitali (“Wearable“) e un sistema portatile di rilevamento dei movimenti, può essere impiegato quotidianamente per la riabilitazione cognitiva e fisica, anche in assenza del terapeuta.

Il gruppo di lavoro, guidato da Atlantica Digital, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra differenti enti e istituzioni del calibro dell’Università “La Sapienza” di Roma, fornitrice di supporto tecnico-scientifico per la riabilitazione cognitiva, l’Università del Molise, attraverso il suo spin-off Datasound, che ha curato la componente di riabilitazione fisica, l’Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni e Armamenti Navali (UTNAV) del Ministero della Difesa, che si è occupato dei collaudi, e infine il Centro Veterani della Difesa (CVD), consulenza scientifica del progetto, che ha permesso l’utilizzo del Laboratorio di Motion Tracking per le prove. Atlantica Digital ha messo a disposizione il proprio management per coordinare il progetto, il team di Architetture per il supporto tecnico e gestionale, e la Software Factory per la produzione delle componenti software.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

2Vita-B è dotato di un sistema di Intelligenza Artificiale che funge da supporto alla decisione per il terapista. Questo sistema è in grado di analizzare tutti i dati raccolti e di estrarre informazioni essenziali su come eseguire gli esercizi correttamente e sulla necessità di aggiornare i modelli di cura o rivedere il piano terapeutico generale. Inoltre, il software utilizzato è basato su componenti di serious gaming, il che rende la terapia più coinvolgente e stimolante rispetto alla tradizionale carta e matita.

Per raccogliere i dati fisiologici dei pazienti, sono stati utilizzati strumenti sofisticati come microcamere in grado di misurare in tempo reale dove la persona rivolge lo sguardo e ciò su cui si concentra, Fitness tracker per la misurazione della frequenza cardiaca, termocamera per il monitoraggio della temperatura corporea, un sensore di risposta galvanica della pelle per misurare l’intensità emozionale soggettiva attraverso la conducibilità elettrica, un cardiofrequenzimetro per il monitoraggio della frequenza cardiaca, e infine Azure Kinect DK di Microsoft, un dispositivo innovativo in grado di catturare i movimenti del corpo attraverso una serie di sensori principalmente di tipo video.

Blockchain per la sicurezza

La sicurezza del sistema di 2Vita-B è stata affrontata con meticolosa attenzione. La trasmissione dei dati è garantita e protetta grazie all’utilizzo di un canale di comunicazione criptato, mentre la sicurezza dei dati anagrafici e sanitari degli assistiti è stata resa possibile attraverso l’implementazione di tecnologie blockchain e l’adeguata valutazione di tutte le precauzioni necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni.