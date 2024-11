ARIA sceglie Rubrik Security Cloud per proteggere i dati sanitari di 10 milioni di cittadini lombardi

ARIA S.p.A., azienda responsabile della gestione dei servizi IT per la Regione Lombardia, ha collaborato con Rubrik, azienda di cybersecurity, per proteggere le informazioni sanitarie sensibili di oltre 10 milioni di cittadini.

Di fronte alla crescente minaccia di attacchi ransomware, rivolti in particolare al settore sanitario, ARIA ha cercato una soluzione valida ed efficace per salvaguardare i cittadini lombardi, scegliendo Rubrik Security Cloud (RSC) per le sue capacità complete di protezione dei dati, resilienza e cyber recovery.

“L’impatto del ransomware da un punto di vista aziendale è spaventoso. Può costringere le strutture a interrompere i propri servizi e può comportare tempi di inattività significativi e danni alla reputazione”, ha affermato Roberto Nocera, Direttore IT Infrastructure & Cloud Transformation Officer di ARIA. “Dal punto di vista umano, sarebbe devastante. Gli ospedali potrebbero chiudere. Stiamo parlando di assistenza sanitaria e accesso, o mancanza di accesso, a servizi critici. Potrebbe mettere a rischio la vita delle persone”

Gli sforzi significativi e la dedizione di ARIA nella messa in sicurezza dei dati sanitari italiani sono stati inoltre premiati con il riconoscimento del prestigioso Cyber Resilience Award – “The Transformer” – durante l’evento Rubrik Forward di quest’anno.

La situazione attuale

Quindici istituzioni sanitarie stanno ora sfruttando RSC per una maggiore protezione dei dati, e l’implementazione completa in tutte le 40 istituzioni è prevista entro la fine del 2024. Questa rapida adozione sottolinea l’impegno di ARIA nella sua strategia cloud-first e nella migrazione di oltre il 70% della sua infrastruttura verso il cloud pubblico.

Questa iniziativa ha messo in sicurezza 5PB di dati sensibili, garantendo la conformità con le linee guida NIS, AgID e ACN per la loro resilienza e protezione. La partnership fornisce inoltre ad ARIA una visibilità estesa sui dati sia negli ambienti on-premise che nel cloud, un aspetto particolarmente critico vista la crescente adozione del cloud da parte dell’azienda.

“Rubrik Enterprise Edition è stata la soluzione ideale per ARIA perché ci ha offerto capacità complete di protezione dei dati, resilienza e cyber recovery. Questa partnership strategica è in linea con la nostra ambiziosa strategia di trasformazione digitale cloud-first“, ha spiegato Nocera.

“La nostra partnership con Rubrik ci ha permesso di proteggere e mettere in sicurezza i dati sensibili di 10 milioni di cittadini e 40 istituzioni sanitarie, garantendo la resilienza rispetto alle minacce informatiche”, ha aggiunto Nocera. ”Il premio che abbiamo ottenuto da parte di Rubrik conferma che abbiamo fatto la scelta giusta, riconosce l’efficacia della nostra partnership e il risultato del lavoro svolto insieme per proteggere i dati dei cittadini lombardi”.