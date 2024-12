Mecolpress sceglie l’intelligenza artificiale di Userbot.AI per rivoluzionare l’assistenza tecnica

Fondata nel 1969, Mecolpress SpA si è affermata come leader nella produzione di presse per lo stampaggio a caldo di leghe metalliche. Con un’esperienza consolidata e una presenza in 60 Paesi, l’azienda ha costruito un marchio sinonimo di eccellenza, combinando innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze dei clienti.

Oggi, su oltre 30.000 metri quadrati, Mecolpress produce macchinari altamente specializzati e offre soluzioni personalizzate per il processo di stampaggio, incluse consulenza e studi di processo.

Con una base di macchinari performanti e una clientela internazionale, Mecolpress si è trovata di fronte a sfide importanti: ridurre i tempi di supporto tecnico, migliorare l’efficienza operativa, implementare un supporto multilingua e automatizzare i processi di assistenza tecnica. La risposta a queste necessità è stata trovata nella collaborazione con smeup e in particolare con Userbot.AI, soluzione di intelligenza artificiale generativa.

Una soluzione AI avanzata

smeup ha implementato una soluzione basata su AI generativa e Retrieval-Augmented Generation (RAG), creando un assistente virtuale che supporta h24 i tecnici Mecolpress nella manutenzione e nel troubleshooting delle presse. Questa tecnologia ha trasformato il modo in cui l’azienda gestisce l’assistenza tecnica, articolandosi in tre principali vantaggi:

Automazione della manutenzione e del troubleshooting. L’assistente virtuale, addestrato su manuali tecnici e su uno storico di oltre 450 tipi di allarmi, fornisce risposte immediate e guide passo-passo per risolvere problematiche direttamente dalle linee di produzione. Gli operatori possono accedere a queste informazioni tramite tablet o smartphone, riducendo fino al 60% i tempi di intervento tecnico. Supporto multilingua. Per rispondere alle esigenze di una clientela internazionale, l’assistente supporta italiano, inglese e spagnolo, oltre a tradurre in tempo reale in oltre 100 lingue. Questo garantisce una comunicazione fluida con operatori e clienti di tutto il mondo. Miglioramento dell’esperienza cliente. Con risposte accurate e immediate, l’assistente virtuale riduce le interruzioni operative, migliorando la soddisfazione dei clienti. Inoltre, centralizza digitalmente informazioni tecniche complesse, consentendo un accesso rapido a manuali di oltre 1.000 pagine.

Citazioni e obiettivi concreti

Carlo Contri, Direttore Tecnico di Mecolpress, ha dichiarato: “Sono entusiasta del percorso che stiamo intraprendendo con Userbot.AI. Grazie a questa soluzione, possiamo offrire supporto continuo ai nostri operatori in tutto il mondo, migliorando significativamente l’efficienza operativa e il supporto tecnico ai clienti.”

Grazie all’assistente virtuale, Mecolpress punta a ridurre del 40% le richieste di supporto umano e a ottimizzare i processi, rendendo l’assistenza più rapida e autonoma.

Prospettive future

Mecolpress prevede di estendere l’utilizzo dell’assistente virtuale a nuove linee di prodotto e mercati, esplorando ulteriori applicazioni per l’automazione dei processi aziendali. In futuro, il bot potrebbe diventare uno strumento di supporto anche per partner e rivenditori, migliorando la formazione e l’accesso alle informazioni tecniche.

Antonio Giarrusso, fondatore di Userbot.AI, ha sottolineato: “La partnership con Mecolpress dimostra come l’AI possa rivoluzionare l’assistenza tecnica, potenziando l’efficienza operativa e ridefinendo l’approccio alla manutenzione anche in settori complessi.”

Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale possa diventare un motore di innovazione per aziende che guardano al futuro con ambizione e determinazione.