Rittal conferma JAGGAER come partner per ottimizzare il procurement, aumentare la trasparenza e migliorare la compliance

Rittal, uno dei principali player al mondo nei sistemi di armadi elettrici, distribuzione di energia, climatizzazione, infrastrutture IT, software e servizi, ha confermato la collaborazione con JAGGAER, tra i leader mondiali nel procurement e nella supplier collaboration, per i suoi processi di procurement.

Dal sourcing alla gestione dei contratti e degli ordini, dalle relazioni con i fornitori alla gestione dei reclami, le soluzioni JAGGAER supportano Rittal nell’ottimizzazione dei suoi processi di procurement.

L’azienda, che ha sede a Herborn, in Assia, ha scelto per la prima volta la piattaforma JAGGAER One nel 2011. L’obiettivo di allora era l’ottimizzazione dei processi di procurement, eliminando strutture di processo eterogenee e silos di dati per aumentare la qualità e la trasparenza attraverso una base informativa centralizzata. Le precedenti soluzioni software erano diventate obsolete e non erano più in grado di soddisfare pienamente gli sfidanti requisiti di Rittal per un processo strategico. Nella scelta della nuova soluzione, l’azienda globale ha dato priorità a un set di funzionalità completo e basato sulle esigenze, nonché a una modularità future proof. Un altro criterio chiave era la capacità multilingue, per garantire un’implementazione fluida in tutte le sedi di Rittal a livello globale. La piattaforma Source-to-Pay di JAGGAER rispondeva a tutti i requisiti e si è aggiudicata il contratto.

Le attività quotidiane di Rittal ne hanno beneficiato immediatamente: “Abbiamo colto subito quanto il valore di JAGGAER fosse anche quello di fornire risultati in tempi brevi, trasferendo il valore dell’investimento agli stakeholder e supportandoci nel raggiungimento degli obiettivi a lungo termine” racconta Björn Jacobi, Director Global Commodity Management di Rittal GmbH & Co. KG.

Concentrandosi sul procurement di materiali diretti, l’azienda ha inizialmente implementato JAGGAER One per la gestione degli ordini e delle RFQ. Nel corso del tempo, l’utilizzo è stato gradualmente esteso ad altri moduli. Oggi, Rittal utilizza JAGGAER per il sourcing, i contratti, gli ordini, le relazioni con i fornitori e la gestione dei reclami. In particolare, l’azienda ha attualmente integrato più di 3.000 fornitori in JAGGAER One ed elaborato più di 207.000 ordini, con un’unica base fornitori, a cui le filiali internazionali attingono facilmente.

La gestione ottimizzata dei rischi e il miglioramento della compliance CSRD ed ESG

JAGGAER supporta Rittal anche in altri settori chiave come la gestione del rischio, la direttiva UE sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (CSRD) e la compliance ESG. A tal fine, la piattaforma è integrata con la soluzione di gestione del rischio di Sphera e IntegrityNext per il monitoraggio della supply chain. Ciò consente agli utenti di accedere ai questionari dei fornitori direttamente dalla piattaforma IntegrityNext all’interno di JAGGAER One e di valutare istantaneamente la compliance e le performance di sostenibilità utilizzando un cruscotto di valutazione. Rittal utilizza anche un self-assessment come parte del processo di onboarding dei fornitori per valutare le capacità ESG. Oltre ai dettagli standard come prezzo, quantità e data di consegna, i fornitori sono tenuti a fornire informazioni sul paese di origine dei materiali e altri criteri relativi ESG. La valutazione dei fornitori in JAGGAER One consente inoltre a Rittal di generare facilmente report annuali e di monitorare mensilmente i KPI per ciascun fornitore. Ciò aumenta notevolmente la trasparenza e garantisce la compliance ai requisiti normativi.

Un posizionamento future proof

Rittal ora beneficia di processi notevolmente ottimizzati. Björn Jacobi riassume così la partnership: “Grazie alla sua versatilità, JAGGAER è uno strumento ideale che ci fornisce le soluzioni giuste per rimanere pronti al futuro. Questo assicura che l’azienda sia ben attrezzata per rispondere alle esigenze attuali e future. È per questo che stiamo lavorando per estendere l’uso di JAGGAER One con tutti i moduli a livello internazionale”.

“Siamo orgogliosi di contribuire al successo di Rittal dal 2011 e di supportare l’azienda con le nostre soluzioni nel raggiungimento dei suoi obiettivi strategici, ora e in futuro” conclude Daniele Civini, Head of Sales Italia di JAGGAER.