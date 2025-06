ComplEtE Supply Chain Innovation Day: innovazione, tecnologia e rivoluzione digitale, per la prima volta a Genova

Il 27 giugno, DGS in collaborazione con ServiceNow porta a Genova un evento dedicato all’innovazione nella Supply Chain. Un’occasione unica per ripensare radicalmente i processi aziendale grazie a ComplEtE

Dopo il successo delle precedenti edizioni presso il Museo Ferrari di Maranello e il Museo delle Culture (Mudec) di Milano, il ComplEtE Supply Chain Innovation Day è pronto per una full immersion a Genova con una giornata interamente focalizzata sulla rivoluzione digitale e l’innovazione tecnologica applicata alla Supply Chain. L’evento, organizzato da DGS, in collaborazione con ServiceNow, si rivolge ad aziende e partner, offrendo a tutti i partecipanti un’occasione imperdibile per approfondire le ultime tendenze, fare networking e connettersi con esperti del settore.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

Questa terza edizione dell’evento si terrà in una location d’eccezione: l’Acquario di Genova, nel cuore di Ponte Spinola. Dal 1992, questo luogo iconico accompagna il pubblico in un percorso di scoperta del mondo marino, coniugando esperienza sensoriale, conoscenza e salvaguardia ambientale. Un contesto unico, dove innovazione, scienza e sostenibilità si incontrano: l’ambiente ideale per esplorare le sfide affrontate da ComplEtE, che mette in dialogo tecnologia e complessità per rispondere alle trasformazioni del presente.

L’evento sarà un’occasione per esplorare le sfide e le opportunità della trasformazione digitale nella Supply Chain, evidenziando come l’adozione di tecnologie innovative sia oggi essenziale per affrontare i profondi cambiamenti nei processi organizzativi, nelle competenze e nei modelli di business.

Le aziende manifatturiere sono sempre più chiamate a espandere la propria rete di clienti, stabilimenti e fornitori, ad aumentare la velocità di risposta e a garantire livelli di servizio sempre più elevati. In questo scenario, la condivisione efficace di informazioni affidabili tra le diverse funzioni aziendali rappresenta un fattore strategico per costruire una Supply Chain agile, resiliente e competitiva nel mercato digitale.

Durante la giornata del 27 giugno, Stefano Fazio, Pre-Sales Manager & Solution Expert di DGS, Marco Genta, Practice Manager Supply Chain Solutions di DGS – entrambi del team ComplEtE® – , Eraldo Federici, COO Digital Solutions, e Nicola Gullì, Direttore Mercato Industria di DGS, si uniranno a rappresentanti di istituzioni accademiche e partner di spicco, tra cui Fabio Fradeani, Solution Sales Manager, CRM & Industry Workflows di ServiceNow Italia, Giovanni Miragliotta, Docente e co-direttore Osservatorio AI del Politecnico di Milano, e Jacopo Iotti, Associate di JPS, per approfondire strategie di rimodellazione dei processi industriali, focalizzate su automazione e innovazione, attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, e offrire una panoramica su come DGS supporta le aziende nel loro processo di trasformazione digitale.

ComplEtE è una soluzione all’avanguardia per ottimizzare la gestione della Supply Chain, sfruttando appieno il potenziale delle moderne tecnologie e di avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale. Questa innovativa piattaforma cloud-based è stata progettata per replicare in modo efficiente l’intera catena del valore aziendale, garantendo performance ottimali e riducendo significativamente il lead time complessivo. Grazie ai suoi servizi integrati tra loro in un’unica piattaforma, ma fruibili anche singolarmente in base alle specifiche esigenze dei clienti, ComplEtE è in grado di affrontare con successo le sfide chiave della gestione della Supply Chain.

Tra i relatori dell’evento figurano i rappresentanti di importanti aziende leader come Andrea Bertozzi, Direttore Operations di Foscarini, Alberto Gavioli, Direttore Operations di Ocme, Alice Lambertucci, Head of SC&L di Ariston Group, Giuliano Montanile, Demand & Operations Planner di Eridania e Lorenzo Poloni, ICT Director R&D, Supply Chain and Operations di Ariston Group.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di arricchire la loro esperienza con una visita esclusiva all’Acquario.

Agenda dell’evento

08:30 – 09:45 Registrazione & Welcome Coffee

09:45 – 10:00 Benvenuti al ComplEtE® Supply Chain Innovation Day

Eraldo Federici, COO Digital Solutions, DGS

10:05 – 10:35 L’Evoluzione della Supply Chain: dalle Nuove Tecnologie alle Competenze Chiave Giovanni Miragliotta, Docente e co-direttore Osservatorio AI, Politecnico di Milano

10:40 – 11:25 Presentazione Piattaforma ComplEtE® 2025

Marco Genta, Practice Manager Supply Chain Solutions, DGS – Stefano Fazio, Pre-Sales Manager & Solution Expert, DGS

11:30 – 11:50 Ariston DSC: guidare la trasformazione digitale con una visione End-to-End

Lorenzo Poloni, ICT Director R&D, Supply Chain and Operations, Ariston Group

Alice Lambertucci, Head of SC&L, Ariston Group

11:55 – 12:15 Eridania trasforma la Supply Chain: l’evoluzione del Demand Planning con JPS e DGS ComplEtE

Giuliano Montanile, Demand & Operations Planner, Eridania

Jacopo Iotti, Associate, JPS

12:20 – 12:35 DGS: Dall’hype all’impatto – l’IA che cambia il business

Nicola Gullì, Direttore Mercato Industria, DGS

12:40 – 13:00 Put AI to Work for Manufacturing

Fabio Fradeani, Solution Sales Manager, CRM & Industry Workflows, ServiceNow Italia

13:00 – 14:10 Pranzo

14:15 – 14:35 Foscarini: Strategie per una Supply Chain Estesa e Collaborativa

Andrea Bertozzi, Direttore Operations, Foscarini

14:40 – 15:00 Gestione avanzata della Supply Chain per produzioni su commessa

Alberto Gavioli, Direttore Operations, Ocme

15:05 – 15:40 Dentro il Futuro di ComplEtE: uno sguardo sui futuri rilasci e sulla roadmap strategica

Marco Genta, Practice Manager Supply Chain Solutions, DGS

Stefano Fazio, Pre-Sales Manager & Solution Expert, DGS

15:40 – 15:45 Chiusura evento

15:45 Visita libera all’Acquario

L’evento è un’occasione unica per trarre ispirazione dalle presentazioni di importanti progetti e use case, ampliare il proprio network professionale e conoscere appieno come la piattaforma ComplEtE possa rivoluzionare l’approccio alla Supply Chain, ottimizzare le operazioni aziendali e migliorare la competitività in un mercato sempre più esigente.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento, si prega di visitare il seguente link: https://www.dgsspa.com/eventi/complete-supply-chain-innovation-day-2025-genova/