Verizon e Nokia insieme per l’implementazione del Private 5G a Thames Freeport

Verizon Business, in collaborazione con Nokia, implementerà le proprie reti Private 5G in vari campus industriali situati nel Thames Freeport, una delle aree logistiche e manifatturiere più trafficate del Regno Unito

Verizon Business, Thames Freeport e Nokia hanno annunciato una partnership strategica per l’implementazione delle reti Private 5G di Verizon in diversi siti chiave per la logistica, la manifattura e l’innovazione lungo l’estuario del Tamigi nel Regno Unito. Le reti di Verizon serviranno da base tecnologica per una trasformazione operativa pluriennale del valore di diversi miliardi e per il rilancio economico dell’area, uno dei più trafficati hub logistici marittimi del Paese.

L’implementazione delle reti Private 5G fornisce una base di connettività scalabile e a lungo termine per l’adozione di tecnologie avanzate come data analytics, AI, edge computing e Internet of Things, volte a trasformare i processi operativi nei porti e nei siti manifatturieri.

I miglioramenti tecnologici avranno un ruolo diretto nello stimolare l’economia locale, sostenendo gli sforzi di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito delle iniziative per l’occupazione, supportando l’innovazione e le collaborazioni di R&D tra i diversi attori: Freeport, enti aziendali, governativi e centri di ricerca. Thames Freeport ha già creato 1.400 posti di lavoro e prevede di portarli a 5.000 entro il 2030, con particolare attenzione alla formazione altamente qualificata per le comunità territoriali.

Implementazione del 5G privato nell’area gestita da Thames Freeport

Le reti Private 5G di Verizon abiliteranno funzionalità avanzate per la gestione dei dati e lo sviluppo di applicazioni per l’analisi dei dati basata sull’AI, la manutenzione predittiva, l’automazione dei processi, il controllo di veicoli autonomi, il monitoraggio della sicurezza e il coordinamento logistico in tempo reale. Nokia svolgerà il ruolo di fornitore esclusivo di hardware e software per le reti, che integreranno le piattaforme Nokia Digital Automation Cloud (DAC) e Nokia MX Industrial Edge (MXIE).

Le reti Private 5G di Verizon verranno implementate nelle seguenti aree:

DP World London Gateway e DP World Logistics Park, il porto container deep-sea più grande e strutturato del Regno Unito, con una capacità annua di gestione di oltre 3 milioni di unità. L’hub include un terminal ferroviario con 20 servizi giornalieri e un centro logistico hi-tech di 9,25 milioni di metri quadrati.

Porto di Tilbury, il più grande tra i porti multifunzionali del Thames Freeport. Tilbury movimenta 16 milioni di tonnellate di merci all’anno attraverso 31 terminal operativi indipendenti. Gestito da Forth Ports, rappresenta un nodo logistico essenziale per i settori delle costruzioni, automotive e alimentare.

Ford Dagenham, il più grande sito manifatturiero di Londra, la cui posizione strategica consente l’accesso ai cluster produttivi regionali, la vicinanza ai fornitori e una prossimità ai mercati finali.

“La nostra partnership con Thames Freeport e Nokia rappresenta la vera potenzialità del 5G privato su larga scala. Thames Freeport sta sviluppando uno dei corridoi commerciali digitalmente più avanzati d’Europa per consentire l’innovazione e il rilancio economico di un’intera comunità”, ha dichiarato Jennifer Artley, SVP, 5G Acceleration di Verizon Business. “Non ci limitiamo a migliorare le operazioni dei nostri partner per aiutarli a rimanere all’avanguardia; stiamo gettando le basi per nuovi flussi finanziari, per lo sviluppo delle comunità e per ulteriori investimenti commerciali e tecnologici”.

“Una piattaforma di connettività flessibile e ad alte prestazioni è fondamentale per la nostra visione a lungo termine” ha commentato Martin Whiteley, CEO di Thames Freeport. Il nostro investimento nel 5G privato non è solo un aggiornamento incrementale della rete, ma la spina dorsale di una trasformazione tecnologica che alimenta la nostra strategia di lungo termine rivolta a diversi stakeholder. Una strategia che include l’eccellenza operativa per operatori, il ROI per gli azionisti come Ford, DP World e Forth Ports, la leadership nell’innovazione a beneficio del settore pubblico e di quello privato, i modelli di economia circolare a supporto dell’efficienza energetica, la crescita della comunità attraverso la creazione di posti di lavoro qualificati e la formazione, oltre alla trasformazione dei servizi pubblici attraverso la diagnostica in tempo quasi reale nei presidi sanitari. Grazie alla collaborazione con Verizon Business e Nokia, stiamo fornendo alla nostra regione la tecnologia necessaria per guidare il cambiamento”.

“Il wireless privato e l’industrial edge sono le basi per la trasformazione digitale dei siti industriali; il progetto del Thames Freeport è un esempio emblematico di questa evoluzione ad ampio respiro. Si tratta di uno dei più grandi rollout commerciali nell’ambito del 5G privati in un porto europeo che incorpora la piattaforma Nokia DAC. Questa rete permetterà a Thames Freeport di implementare casi d’uso avanzati come l’analisi dei dati guidata dall’intelligenza artificiale, la manutenzione predittiva, l’automazione dei processi, il controllo dei veicoli autonomi, il monitoraggio della sicurezza e l’orchestrazione della logistica in tempo reale” ha illustrato David de Lancellotti, VP Enterprise Campus Edge Sales di Nokia. “Insieme a Verizon Business, siamo orgogliosi di realizzare l’infrastruttura che aiuterà Thames Freeport a sviluppare nuove efficienze, una crescita sostenibile e un’opportunità economica a lungo termine per l’area”.

Alimentare la crescita

La missione del Thames Freeport è promuovere il rilancio economico e l’eccellenza operativa, puntando su stimolo al commercio, promozione dell’innovazione, sostegno alla transizione energetica, creazione di occupazione qualificata e miglioramento della qualità della vita delle comunità circostanti. Le reti Private 5G di Verizon Business possono contribuire a realizzare una serie di priorità strategiche presso i siti di Thames Freeport per il raggiungimento di questo obiettivo.

Le priorità individuate includono l’adozione di tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, edge computing e IoT nei siti industriali attivi, dove gli stakeholder del Freeport possono collaborare allo sviluppo di nuove applicazioni. Ad esempio, i poli industriali possono sfruttare l’IoT per il controllo dei rimorchi a guida autonoma e le gru di banchina, oltre che per il tracciamento quasi in tempo reale, lo smart routing e il monitoraggio dello stato delle merci. Ciò può consentire agli operatori di prelevare le merci, valutarne la quantità e le condizioni e spedirle in modo più rapido ed efficiente, con minori perdite per danni o smarrimenti. Inoltre, l’intelligenza artificiale integrata con l’edge computing può contribuire alla gestione dell’impatto ambientale attraverso sensori intelligenti connessi e analisi avanzate che monitorano e ottimizzano le operazioni portuali e le performance degli asset, inclusi il monitoraggio delle emissioni, qualità dell’aria e dell’acqua e livelli di rumore.

La gestione dell’infrastruttura della rete Private 5G di Verizon sarà affidata a Thames Freeport e alle società azioniste, assicurando una connettività su misura, adattabile alle specificità dei singoli siti, salvaguardando la protezione dei dati e l’autonomia operativa.