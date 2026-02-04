IBM promuove una richiesta di soluzioni basate sull’AI per plasmare il futuro del lavoro e della formazione

IBM ha annunciato la richiesta di proposte a livello internazionale (RFP) per la nuova coorte del programma IBM Impact Accelerator, focalizzata sull’AI per trasformazione della formazione e lo sviluppo dei lavoratori.

Il programma invita organizzazioni non profit o governative, incluse istituzioni accademiche, a collaborare con IBM allo sviluppo di soluzioni che aiutino le persone ad apprendere in modo più efficace, a gestire le transizioni di carriera e ad accedere a quei lavori necessari a costruire la resilienza economica.

Il divario tra ciò che le persone imparano e ciò di cui le aziende hanno bisogno si sta ampliando più rapidamente di quanto le istituzioni possano adattarsi. Con l’AI che rimodella le professioni e le industrie, i lavoratori sono costretti ad acquisire competenze a un ritmo sempre più veloce.

Una recente ricerca dell’IBM Institute For Business Value mostra che il 67% dei dirigenti rileva una crescente volatilità dei ruoli professionali, con il 57% che stima l’obsolescenza della maggior parte delle competenze attuali entro il 2030. Secondo Pearson, questa difficoltà di transizione tra formazione e lavoro ha un costo: 1,1 trilioni di dollari l’anno solo per l’economia USA.

Mentre milioni di persone si rivolgono a corsi e certificazioni online per stare al passo con il mercato del lavoro, molte istituzioni che si occupano di formazione e gestione delle competenze mancano dell’infrastruttura dati, degli strumenti e della capacità per adattarsi allo stesso ritmo. I datori di lavoro continuano ad affrontare disallineamenti nelle competenze, gli studenti faticano a capire quali capacità contino di più e le aziende pubbliche operano spesso con limitazioni di risorse che rendono difficile la modernizzazione. L’IBM Impact Accelerator mira ad affrontare queste sfide supportando le organizzazioni che lavorano su come le persone apprendono, migliorano le proprie competenze e trovano un lavoro interessante in un contesto di rapidi cambiamenti economici guidati dall’AI.

“I sistemi di formazione e di gestione delle competenze per il mondo del lavoro sono sotto pressione per adattarsi più rapidamente che mai, ma molti mancano degli strumenti per farlo”, ha detto Justina Nixon-Saintil, vicepresidente e Chief Impact Officer di IBM. “Attraverso questa RFP globale, IBM vuole supportare in tempo reale le organizzazioni che utilizzano l’AI per colmare il divario tra apprendimento e lavoro, rafforzando al contempo i percorsi che collegano l’istruzione al lavoro di qualità.”

La nuova coorte sosterrà quelle professioni che utilizzano l’AI per affrontare le sfide sistemiche nell’ambito dell’insegnamento, dell’apprendimento e della preparazione dei lavoratori. I potenziali progetti possono includere strumenti didattici e di valutazione abilitati all’AI, oltre a assistenti personalizzati per l’apprendimento e l’orientamento professionale che supportano gli studenti in diverse fasi. Le aree di interesse possono comprendere piattaforme dati che collegano gli studenti a reali opportunità e simulazioni, o ambienti di governance che aiutano educatori e responsabili a livello politico a testare e perfezionare pratiche di AI responsabili, inclusa la previsione dei bisogni formativi.

Le organizzazioni selezionate riceveranno pro bono una sovvenzione biennale per la tecnologia e l’implementazione, che includerà l’accesso a tecnologie IBM come IBM Watsonx, modelli AI Granite, IBM Cloud, IBM Quantum, tecnologie open source Red Hat, oltre al supporto dell’ecosistema di ricercatori, designer e consulenti IBM. La coorte beneficerà anche della partecipazione del partner strategico EY, che condivide l’impegno di IBM a promuovere soluzioni basate sull’AI per le comunità in difficoltà ambientale ed economica. I candidati includono organizzazioni non profit, enti governativi e imprese di proprietà statale, nonché scuole e università pubbliche o private senza scopo di lucro. I candidati ammissibili devono essere in grado di collaborare con IBM per un periodo di due anni e condurre progetti in inglese.

La RFP è aperta da oggi. Le proposte possono essere inviate tramite il portale IBM di Presentazione delle Proposte fino al 25 marzo 2026. Criteri completi di idoneità, FAQ e linee guida per le candidature sono disponibili alla pagina IBM Impact Accelerator Education and Workforce RFP. Eventuali domande possono essere indirizzate a impact.accelerator@ibm.com.

Inaugurato nel 2022, l’IBM Impact Accelerator è un programma di innovazione sociale che offre risorse IBM, tra cui tecnologia di AI, cloud ibrido e un ecosistema di esperti, per migliorare e scalare iniziative non profit e governative. Nel 2024, IBM ha annunciato l’impegno a donare fino a 45 milioni di dollari cash, in tecnologia e servizi per cinque anni per supportare le popolazioni che affrontano minacce ambientali ed economiche in tutto il mondo. Includendo l’ultima supply chain modernization cohort, il programma ha supportato 25 organizzazioni e circa 2,5 milioni di persone hanno beneficiato direttamente dei loro progetti nell’agricoltura sostenibile, nell’energia pulita, nella gestione dell’acqua e nell’ambito delle città resilienti.