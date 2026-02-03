Mediterra DataCenters acquisisce Open Hub Med, l’unico DC Carrier neutral della Sicilia

L’operazione consoliderà la posizione di Mediterra come abilitatore infrastrutturale di eccellenza per la connettività e la colocation in Europa e intende trasformare il sito di Carini in uno snodo strategico per il traffico dati tra Europa, Africa e Asia

Mediterra DataCenters, la piattaforma di Data Center Premium regionali per il Sud Europa, prosegue la sua espansione nel bacino mediterraneo annunciando la prossima acquisizione di Open Hub Med a Carini (PA) – il primo Hub carrier neutral per la gestione dei dati in Sicilia – da un Consorzio di operatori e partner tecnologici leader del mercato IT e delle telecomunicazioni italiano ed internazionale. L’operazione consoliderà la posizione di Mediterra come abilitatore infrastrutturale di riferimento per la connettività e la colocation in Europa.

Open Hub Med opera un’infrastruttura alimentata a 2 MW a Carini (Palermo). La posizione a meno di un chilometro dalla costa e la vicinanza ai principali approdi dei cavi sottomarini consentono al Data Center di servire i più grandi player telco globali, trasformando il sito in un hub strategico per il traffico dati tra Europa, Africa e Asia. Mediterra si è, inoltre, assicurata la disponibilità di spazio e potenza aggiuntivi per un’importante espansione della struttura nei prossimi anni per rispondere alla crescente domanda dei suoi clienti.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email <a href='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/ck.php?n=a46db856&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/avw.php?zoneid=73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a46db856' border='0' alt='' /></a>

“L’acquisizione di Open Hub Med è una pietra miliare nella nostra strategia di sviluppo in Italia e nel Sud Europa”, commenta Emmanuel Becker, Ceo di Mediterra DataCenters. “La Sicilia è la quarta regione italiana per popolazione e un ponte naturale verso i mercati emergenti. Portare nell’isola infrastrutture Premium di alta qualità significa abilitare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle imprese locali, garantendo al contempo una porta d’accesso privilegiata ai grandi player globali, ai quali potremo offrire una latenza ultra bassa e una resilienza senza pari”.

​L’integrazione con Open Hub Med, che darà vita a un importante indotto sul territorio, fa seguito all’acquisizione di Cloud Europe nel Tecnopolo Tiburtino a Roma e precede altri importanti progetti di espansione nel Sud Europa.

“La Sicilia si sta affermando come il nuovo baricentro digitale del Mediterraneo. La sua posizione è unica: rappresenta il naturale ‘approdo digitale’ dell’Europa, il punto di incontro dove le grandi dorsali di fibra ottica sottomarine provenienti da Africa, Medio Oriente e Asia si connettono al cuore del continente. Oggi l’isola è un asset fondamentale per l’espansione degli hub regionali e per questo motivo, prevediamo importanti investimenti nell’immediato futuro volti a potenziare le infrastrutture di interconnessione e i data center locali”, prosegue Becker.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre del 2026.