Polodent lancia l’allarme: “Troppe estrazioni totali inutili, la vera sfida è salvare il dente naturale”

In un mercato odontoiatrico che spinge verso soluzioni drastiche e “all-on-four” indiscriminate, gli studi Polodent del dott. Fabio Boscolo invertono la rotta.

Attraverso protocolli multidisciplinari e tecnologie d’avanguardia, il gruppo tra Veneto e Friuli si schiera contro l’estrazione totale facile, rimettendo al centro l’etica clinica e la conservazione del patrimonio biologico del paziente. In un’epoca in cui l’odontoiatria sembra correre sempre più velocemente verso soluzioni drastiche e invasive, c’è chi sceglie di invertire la rotta, mettendo al centro la conservazione del patrimonio naturale del paziente. È questa la filosofia di Polodent, gli studi dentistici tra Friuli-Venezia Giulia (Udine-Trieste) e Veneto, sotto la direzione scientifica del dottor Fabio Boscolo.

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“Assistiamo a un fenomeno preoccupante: arrivano nei nostri studi sempre più pazienti a cui, altrove, è stato proposto di togliere tutti i denti per rifare intere arcate da zero. Spesso sono persone spaventate, a cui viene presentata l’estrazione totale come l’unica via d’uscita” affermano dagli studi di Boscolo.

L’approccio di Polodent si distingue per una visione multidisciplinare. Qui, il paziente non è un insieme di singoli denti da riparare, ma una persona la cui salute orale influisce sul benessere dell’intero organismo. Il cuore del modello Polodent è la prevenzione attiva: l’obiettivo primario non è la sostituzione, ma il mantenimento della dentatura originale attraverso protocolli diagnostici avanzati e terapie conservative.

A confermare la necessità di questo cambio di paradigma è Giulia Negro (nella foto), responsabile comunicazione del gruppo, che osserva quotidianamente l’evolversi delle richieste e dei timori dei pazienti. “In questo particolare periodo storico,” afferma Negro, “assistiamo a un fenomeno preoccupante: arrivano nei nostri studi sempre più pazienti a cui, altrove, è stato proposto di togliere tutti i denti per rifare intere arcate da zero. Spesso sono persone spaventate, a cui viene presentata l’estrazione totale come l’unica via d’uscita.”

Di fronte a questa tendenza, Polodent – studi dentistici Boscolo, risponde con la trasparenza e l’etica clinica. “Il nostro approccio è completamente diverso. Siamo fermamente convinti che nulla sia meglio del dente naturale. Per questo investiamo in tecnologie che ci permettono di salvare ciò che altri darebbero per perso. Il nostro è un modello conservativo, non demolitivo.”

Sotto la guida di Fabio Boscolo e con un approccio multidisciplinare, basato sul confronto costante tra i diversi specialisti presenti negli studi – dal parodontologo all’esperto in estetica dentale – Polodent si distingue per diagnosi accurate orientate alla conservazione dei denti naturali.

Affiancato inoltre dall’utilizzo di tecnologie e strumenti d’avanguardia, questo approccio consente, dove possibile, di curare e salvare i denti del paziente, evitando soluzioni standard e mutilanti che portano all’estrazione di denti che, con le giuste competenze e tecnologie, potrebbero invece essere recuperati.

Polodent si posiziona così come un punto di riferimento per chi cerca un odontoiatria moderna ma rispettosa, dove la tecnologia è al servizio della biologia. In Veneto e Friuli, gli studi di Boscolo continuano a dimostrare che la vera innovazione non sta nel togliere, ma nel saper preservare.