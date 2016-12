Super Mario Run da record: 40 milioni di download di Antonino Caffo 22 dicembre 2016















Nonostante le critiche per gli acquisti in-app, in soli 4 giorni il titolo Nintendo ha portato a casa un record invidiabile

La storia dei videogiochi ha sempre il suo fascino. Solo così si può spiegare il successo di Super Mario Run su iOS, titolo adattato a smartphone che porta, per la prima volta, l’idraulico italiano sugli schermi di iPhone e iPad. La meccanica è la stessa della saga più conosciuta dal mondo dei videogame, quello che cambia è che il protagonista corre avanti da solo mentre all’utente è richiesto solamente di saltare e giungere alla meta, recuperando più punti possibile. Tutto qua? Si, ed è proprio il classico stile di Mario ad aver permesso a Nintendo di raggiungere un traguardo storico.

I numeri

In soli 4 giorni dal lancio ufficiale, la compagnia nipponica ha infatti portato a casa 40 milioni di download della sua applicazione; numeri che hanno consentito a Super Mario Run di diventare rapidamente l’app scaricata più velocemente dell’App Store. Quanto questo abbia fruttato agli sviluppatori è da vedere, visto che dopo i primi due livelli gratuiti, è richiesto agli utenti un pagamento di 9,99 euro per ottenere il gioco completo. Proprio la modalità in-app è quella che ha scatenato diverse critiche da parte dei giocatori, che pensavano di poter godere pienamente del titolo gratuitamente. Nonostante ciò, Super Mario si appresta a vivere una seconda giovinezza su piattaforma mobile, e deve ancora uscire la versione per Android visto che quella che si trova in rete è un virus certificato.