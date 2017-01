Yahoo! diventa Altaba e saluta Marissa Mayer di Matteo Testa 10 gennaio 2017















A seguito dell’acquisizione da parte di Verizon, Yahoo! si trasforma nella investement company Altaba

Uno dei colossi che hanno permesso l’esplosione della new economy e che sono sopravvissuti alla bolla del dot-com della fine degli Anni 90 è destinato a sparire. Yahoo! non è riuscita a star dietro alle ultime innovazioni in campo digitale e con l’acquisizione da parte di Verizon si trasformerà sostanzialmente in una società di investimento. La nuova realtà si chiamerà Altaba e sarà tra i maggiori azionisti di Alibaba Group Holding e Yahoo! Japan. All’interno dell’azienda non ci sarà più spazio per Marissa Mayer, il CEO che ha clamorosamente fallito il rilancio del motore di ricerca. Il board sarà composto solo da 5 membri (Tor Braham, Eric Brandt, Catherine Friedman, Thomas McInerney e Jeffrey Smith).

Da oltre 5 anni Yahoo! ha chiuso il bilancio in rosso e ha licenziato quasi il 20% della sua forza lavoro chiudendo diverse delle sue sedi sparse per il mondo. La politica di acquisizioni portata avanti dalla Mayer non ha pagato sul mercato e al momento solo Tumblr, che la scorsa estate ha lanciato una propria piattaforma per il live streaming, ha permesso all’azienda di Sunnyvale di rimanere a galla. Verizon ha acquisito Yahoo! per poco meno di 5 miliardi di dollari e in questi mesi la trattativa ha rischiato di saltare in più occasioni a causa dei gravi problemi di sicurezza che hanno riguardato i suoi sistemi informatici.