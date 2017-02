Apple Glass, con Carl Zeiss per il lancio autunnale di Antonino Caffo 7 febbraio 2017















La partnership con il costruttore di lenti è più avanzata del previsto secondo alcune fonti di un noto evangelist del settore VR

Ai tempi del web e delle fake news è molto semplice pubblicare notizie solo per attirare click, senza che vi siano fondamenti di verità. Per questo conviene sempre basarsi sui fatti nel modo più verosimile possibile, prima di cadere in facili divagazioni senza solide basi. Quella che racconta dell’arrivo degli Apple Glass (o i Glass) si chiama Robert Scoble, noto evangelist del settore VR e AR. Parlando all’appuntamento radiofonico This Week in Tech, Scoble si è spinto con l’affermare che la collaborazione tra la Mela e Carl Zeiss è in una fase avanzata, tanto che “fonti di alto livello” confermano l’esistenza dei visori di realtà virtuale e aumentata, in arrivo in un momento non precisato dell’anno.

Candeline da ricordare

“Si tratta dell’eredità di Tim Cook, che è già quella di Steve Jobs” – ha spiegato Scoble, puntando sul fatto che gli occhialini potrebbero rappresentare un’icona futuristica per tutta la storia di Apple, come già successo per i computer e gli smartphone dell’azienda. Stando alle informazioni in suo possesso, Cupertino sarebbe pronta già in estate per svelare il nuovo dispositivo, anche se lo farà probabilmente in autunno, quando terrà il solito keynote per la presentazione di iPhone 8 e iPhone 8 Plus, a dieci anni dall’arrivo del primo melafonino. Proprio il decennale è il motivo che spiegherebbe una serie di annunci molto importanti in questo 2017, tra cui la nuova generazione di iMac, MacBook e iPod, una sorta di rimpatriata per festeggiare insieme il compleanno.