Co-Guard, la start-up che aiuta a migliorare le vendite di Redazione Data Manager Online 15 febbraio 2017















Analizzare e controllare i competitor in tempo reale? Oggi si può con Co-Guard, il software tutto italiano destinato a cambiare per sempre il mondo dell’e-commerce

Immaginate di poter monitorare il prezzo di uno, cento, mille prodotti venduti su internet da uno, cento, mille dei vostri competitor. Immaginate di poter essere informati di ogni variazione di posizionamento nell’esatto momento in cui essa stessa è operata dalla concorrenza. Tutto questo è possibile grazie a Co-Guard, start-up italiana che ha da poco avviato la commercializzazione di un software che porta lo stesso nome.

Semplice, innovativo e indispensabile. Co-Guard è il rivoluzionario software B2B che permette il monitoraggio dei prezzi sul web. Niente in comune con le centinaia di sistemi che offro un confronto dei prezzi online, basati su logiche pubblicitarie e assolutamente non aggiornati.

L’idea è frutto della consapevolezza che, per quanto riguarda l’e-commerce, una minima variazione di prezzo influisce sensibilmente sulle vendite. Da qui la necessità, riscontrata da chi fa business online, di dover continuamente controllare i prezzi della concorrenza per poi adeguare i propri. Ing. Maurizio Romeo – founder della società – dichiara: “Grazie al nostro software non sarà più necessario passare ore e ore davanti al PC, navigando da uno shop all’altro, alla ricerca dei prezzi di centinaia di prodotti. Con Co-Gguard si possono ottenere in pochi istanti gli stessi risultati di un’analisi di mercato costosa, lenta e non facilmente aggiornabile. I dati raccolti permettono di prendere decisioni strategiche senza lasciare alcun elemento al caso. Il tutto con un investimento assolutamente alla portata di tutti. La configurazione base del software parte infatti da un costo mensile inferiore a duecento euro. ” Attraverso poche semplici operazioni vengono visualizzate all’interno del proprio pannello di controllo tutti i prezzi dei prodotti preselezionati da qualsiasi store online. In pratica Co-Guard fornisce un “report” in tempo reale del mercato, che permette di intervenire in modo molto più preciso ed efficace sulle proprie politiche di pricing.

Con tanta ambizione e con la giusta consapevolezza, la prima sfida per Co-Guard Srls è tutta italiana. Nonostante il nostro paese sia tra gli ultimi in Europa per utilizzo dell’e-commerce da parte di imprese e consumatori, i soci hanno scelto di sviluppare e promuovere il software partendo proprio dall’Italia. “Siamo consapevoli che negli Stati Uniti o in Inghilterra sarebbe tutto molto più facile, maggiori possibilità di finanziamento, di accesso al credito e un mercato sicuramente più maturo in ambito web ed e-commerce. Ma crediamo che tante piccole idee e prodotti come il nostro possano aiutare le imprese italiane a superare questi difficili anni di crisi. Per far tornare l’Italia ad essere un Paese competitivo il lavoro da fare è molto e su più fronti, ma ci piace pensare che Co-Guard possa essere un piccolo (anzi piccolissimo) passo verso l’innovazione delle nostre aziende.”

Marco Leone Ornago – co-fouder – definisce il target di riferimento: “Le caratteristiche del prodotto e il prezzo contenuto ci permettono di rivolgerci a qualsiasi azienda che fa business online. Dallo store multibrand che vuole controllare i competitor su prodotti specifici, al produttore che invece vuole effettuare un confronto di genere o ad aziende che hanno semplicemente la necessità di controllare i prezzi applicati dai propri distributori. Le modalità di utilizzo sono dunque molteplici. Il modulo è installabile all’interno di qualsiasi motore CMS, ma è anche fruibile nella versione online. Questo permette l’utilizzo di Co-Guard anche in fase di acquisto o su prodotto non a catalogo.”

“Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.” – Arthur C. Clark