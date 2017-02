Codici Sconto: una nuova start up italiana entra nel mercato di Redazione Data Manager Online 20 febbraio 2017















Si chiama Divergent Ltd ed è la nuova azienda composta da imprenditori italiani nel mondo dei coupon. Con sede a Varna, nella Repubblica di Bulgaria, nasce da un progetto ambizioso che ha le sue radici nell’Est Europa.

Il progetto italiano di Divergent è un nuovissimo sito sui codici sconto, che dopo un pre-pilot di circa un anno e uno studio del mercato è finalmente online a grandi livelli. Coupon sempre aggiornati, offerte speciali dei principali negozi italiani e recensioni sono raggiungibili al sito www.codicepromozionalecoupon.it che rappresenta il portale italiano di riferimento per i cittadini che cercano codici coupon per risparmiare online.

L’ azienda ha una storia recente davvero importante, Divergent è leader incontrastata del mercato dei coupon in tre mercati dell’ Est Europa: Romania, Bulgaria e Ungheria. Composta da uno staff internazionale, quest’ azienda ha deciso di investire anche in alcuni mercati più competitivi dell’ Europa Occidentale, come l’ Italia.

Su Codice Promozionale Coupon è presente una vasta selezione dei principali negozi italiani nei quali è possibile acquistare online, ma anche offerte speciali per hotel e biglietti aerei, servizi di hosting e soprattutto le ultime promozioni di Groupon, Amazon e Groupalia, che rappresentano i principali siti nel nostro paese in cui è possibile comprare con codici sconto e deals.

Tutto ciò è davvero molto apprezzato dagli utenti internet che amano molto i siti di codici promozionali e la filosofia “Mai acquistare al prezzo pieno”. E’ infatti fondamentale per il consumatore, anche considerando l’ alto costo della vita dei paesi dell’ Europa Occidentale, ottenere anche un piccolo sconto sull’ proprio ordine.

Ed è in questo mercato che trovano terreno fertile Divergent e Codice Promozionale Couponm quest’ultimo partner dei principali marchi internazionali del calibro di Nike, Adidas, Converse, Lenovo, Hp, Italo Treno, Groupon, Nespresso e visitato da migliaia di utenti giornalieri.

Ma non finisce qui, Divergent è un progetto molto ambizioso che cerca di espandersi in altri mercati anche grazie ad una strategia di incubatore d’ impresa che lo porterà entro la fine del 2017 ad aprire i principali mercati europei come Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. Dunque un futuro roseo per i consumatori europei all’ insegna del risparmio e dei tanto simpatici, quanto utili codici sconto.