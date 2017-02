Fujitsu estende la famiglia PRIMEFLEX for OpenStack con SUSE OpenStack Cloud di Redazione Data Manager Online 27 febbraio 2017















Il nuovo Fujitsu PRIMEFLEX Integrated System aggiunge l’integrazione nativa di SUSE OpenStack Cloud rendendo possibile il deployment rapido e senza rischi di infrastrutture cloud private

Si arricchisce la gamma di sistemi integrati Fujitsu PRIMEFLEX, progettata per offrire alle aziende le basi per futuri investimenti nel cloud computing basato su open source. Combinando affidabilità e prestazioni di livello enterprise con i notevoli vantaggi economici della piattaforma di gestione SUSE OpenStack Cloud, la nuova SUSE edition di FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for OpenStack offre alle aziende un percorso lineare per la migrazione dei sistemi on-premise verso il cloud.

La soluzione è il primo frutto dell’alleanza strategica tra Fujitsu e SUSE annunciata nel novembre dello scorso anno. Questa alleanza ruota intorno all’ulteriore sviluppo di soluzioni cloud, supporto mission-critical e future tecnologie container. Sviluppata congiuntamente da Fujitsu e SUSE, la nuova edizione di PRIMEFLEX for OpenStack permette alle aziende di estendere più rapidamente gli ambienti on-premise verso il cloud, sfruttando quindi i vantaggi della flessibilità e dei risparmi tipici del cloud computing. Con Fujitsu e SUSE la scelta di passare ad un ambiente Openstack si fa più sicura che mai, infatti il nuovo sistema PRIMEFLEX è progettato per eliminare complessità e incertezze tipiche della fase di deployment nel passaggio ad ambienti Open.. La tranquillità è assicurata dall’impiego di un’architettura di riferimento comune. Le aziende possono essere quindi certe che il sistema potrà essere utilizzato fin da subito.

PRIMEFLEX for OpenStack è progettato per i clienti che intendono valutare e quindi implementare un ambiente OpenStack on-premise in modo sicuro, rapido e semplice come primo passo in direzione del cloud. La SUSE edition è l’ultima soluzione specializzata in ordine di tempo ad aggiungersi alla gamma PRIMEFLEX Integrated Systems comprendente una serie di sistemi e architetture di riferimento di immediato utilizzo.

Joerg Hartmann, Vice President e Head of Category Management di Fujitsu EMEIA, ha dichiarato: “OpenStack rappresenta ora lo standard di fatto per le infrastrutture cloud indipendentemente dal tipo di workload e offre risparmi significativi rispetto ai sistemi proprietari. Tuttavia il deployment di un ambiente OpenStack ha richiesto fino ad oggi notevoli competenze e un approccio fai-da-te che può rivelarsi suscettibile di errori, costoso e impegnativo in termini di tempo. Stiamo combinando il meglio di tutto con un sistema integrato preconfigurato e precollaudato per infrastrutture cloud OpenStack on-premise. Le architetture di riferimento convalidate offrono ai clienti la tranquillità di un’interoperabilità OpenStack garantita. Il design PRIMEFLEX permette inoltre ai clienti di iniziare in piccolo e scalare quindi i sistemi on demand seguendo un piano di crescita sicuro e comprovato, assicurandosi di essere pronti a sfruttare ulteriormente i vantaggi dei servizi cloud privati e pubblici”.

Una strada rapida per arrivare a OpenStack

OpenStack è una delle piattaforme open source per la gestione cloud in più rapida crescita e sta diventando velocemente l’opzione preferita dalle aziende dal momento che è economica, open source, flessibile e scalabile. Inoltre OpenStack è progettata appositamente per le applicazioni cloud di nuova generazione, fatto che la rende sempre più spesso scelta dalle aziende come pietra angolare dei futuri investimenti dedicati al cloud. Con PRIMEFLEX for OpenStack i clienti potranno facilmente selezionare una configurazione di sistema precollaudata in linea con le rispettive necessità di un’infrastruttura cloud privata on-premise, con la flessibilità di poter ottimizzare una serie di parametri secondo le esigenze di ciascuno – ad esempio failover hardware e software, SDN (Software-Defined Networking) e ambienti storage.

Basato sul nuovissimo SUSE OpenStack Cloud 7, quest’ultimo sistema PRIMEFLEX è composto da uno stack hardware Fujitsu ad alte prestazioni basato su server PRIMERGY e storage ETERNUS. I clienti hanno inoltre accesso a servizi professionali completi comprensivi di deployment on-site, oltre a una gamma di estensioni opzionali a valore aggiunto. Per qualsiasi necessità di assistenza Fujitsu rappresenta il punto di riferimento unico per la risoluzione di ogni problema, indipendentemente dal fatto che possa riguardare hardware, software o networking. PRIMEFLEX for OpenStack è una scelta affidabile e priva di rischi per il provisioning rapido di un ambiente cloud privato altamente agile, aperto ed economicamente conveniente.

Il Dr. Gerald Pfeifer, Vice President Products and Technology Programs di SUSE, ha commentato: “Questa nuova edition di PRIMEFLEX for OpenStack combina un’affidabilità di sistema di livello enterprise con l’agilità e l’apertura production-ready di SUSE OpenStack Cloud. La soluzione congiunta garantisce ai clienti la possibilità di estendere gli ambienti on-premise facendo leva su tecnologie cloud sicure, flessibili e in rapida evoluzione. Questo mette a disposizione delle aziende un’infrastruttura ‘as a service’ su misura e a prova di futuro per l’evoluzione delle loro esigenze di business”.