HiPay: crescono i ricavi a 30,7Mio nel 2016 aumentando del 19% di Redazione Data Manager Online 17 febbraio 2017















+ 90% di transazioni processate: una crescita continua e sostenibile

HiPay Group, la fintech specializzata in pagamenti online, registra un anno di continua crescita. Con un fatturato di 30,7 milioni di euro in aumento del 19% e delle prospettive commerciali positive, il Gruppo intende rafforzare il suo posizionamento sul mercato dei pagamenti online e proseguire i piani di espansione basati su soluzioni di pagamento omnicanale, sull’analisi dei dati e sulla già ampia presenza a livello internazionale.

Fatturato Consolidato (in milioni di €) Dati non sottoposti a audit 2016 2015 Var. % Quarto trimestre Pagamenti Micropagamenti TOTALE 5,7 2,5 8,2 3,6 3,5 7,1 + 60 % – 28 % + 16 % Annuale Pagamenti Micropagamenti TOTALE 19,2

11,530,7 13,2 12,6 25,8 + 46 % – 9 % + 19 %

Nel quarto trimestre il fatturato è cresciuto del 16% raggiungendo gli 8,2 milioni di euro. Il runrate, delle transazioni processate da HiPay nell’ultimo mese dell’anno, estrapolato su dodici mesi, raggiunge 2,4 miliardi di euro.

Grande dinamismo per la Divisione Pagamenti

Il quarto trimestre conferma il livello di crescita sviluppato durante tutto l’anno. Le transazioni processate hanno raggiunto i 507 milioni di euro negli ultimi 3 mesi, più del doppio di quanto processato nello stesso periodo nel 2015 (+ 103%).

Nel 2016, il fatturato delle vendite connesse ai pagamenti ha raggiunto i 19,2 milioni di €, in crescita del 46% rispetto al 2015. Le transazioni processate nell’anno sono cresciute del 90% arrivando a quota 1,5 miliardi di euro, con un record mensile in dicembre (190 milioni di euro).

Questa crescita dinamica dimostra la rilevanza della piattaforma HiPay. Il settore dei pagamenti digitali rappresenta oggi oltre il 90% transazioni processate dal gruppo. HiPay Enterprise, la nostra soluzione dedicata ai grandi clienti e e-tailers, ha convinto oltre un centinaio di nuovi clienti nel corso dell’anno, in Francia e all’estero, tra cui Claudie Pierlot, Eprice ID Kids, Intermarché, Maje, Natalys, Netatmo Sandro, Verbaudet e Videdressing. Per quanto riguarda HiPay Professional, la soluzione di pagamenti dedicata a e-tailer di media dimensione, il numero di clienti attivi raggiungo è di oltre 2.500 merchant.

Diminuzione dell’attività Micropagamenti

Diminuisce invece del 9% la divisione dei Micropagamenti, di cui il – il 28% nel quarto trimestre. Tale decremento è dovuto, in primo luogo, alla decisione degli operatori di interrompere la gestione di un metodo di pagamenti storico, e in secondo luogo, alla decisione di chiudere attività non strategiche per rifocalizzarsi su attività verticali più promettenti.

In linea con questa strategia, HiPay Mobile continuerà a rafforzare il team per sostenere il posizionamento raggiunto nel mercato del gaming e per aumentare le prestazioni delle vendite di nuovi prodotti come la donazione via SMS. Iniziata con l’AFM – Telethon nel 2013, l’offerta è ora estesa ad altre associazioni come SOS Villaggi dei Bambini o la Fondazione degli Ospedali di Parig- Ospedali di Francia.