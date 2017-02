iPad ancora giù: meno 22% nel Q1 2017 di Antonino Caffo 2 febbraio 2017















Nonostante il trimestre terminato il 31 dicembre abbia fatto segnare un nuovo record di vendite per l’iPhone il settore tablet continua a preoccupare

Un nuovo record raggiunto con i 78,2 milioni di iPhone venduti e un +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ricavi pari a 78,4 miliardi di dollari, più dei 77,38 previsti dagli analisti. Insomma un Q1 2017, che per Apple è terminato il 31 dicembre 2016, davvero niente male, se non fosse per la discesa inesorabile che sta vivendo il reparto tablet della Mela. L’iPad infatti, in tutte le sue generazioni, perde circa il 22% sul trimestre di riferimento precedente, raggiungendo quota 16,1 milioni di unità spedite e 5,5 miliardi di dollari in ricavi, il 19% in meno di un anno prima. Nel Q1 2016 (dunque nell’arco di tempo ottobre-novembre-dicembre 2015), la tavoletta di Cupertino era il secondo prodotto più venduto dopo l’iPhone, ora è quarto, dietro lo smartphone, i Mac e i cosiddetti “servizi” e rischia di finire pure dietro le “altre” categorie, che includono Beats, Apple Watch e Apple TV.

Calo vistoso

Non c’è dubbio che la causa del calo dell’iPad dipenda in gran parte dalla flessione generale del comparto tablet ma è chiaro che Tim Cook debba inventarsi qualcosa per rinvigorire un dispositivo che ha segnato la storia recente dell’azienda. Ne va del business di Cupertino ma anche della concorrenza. In che senso? Apple detiene l’85% di tutte le vendite di tavolette superiori ai 200 dollari a livello globale, dovesse continuare a perdere, ne andrebbe dei numeri generali dell’intero segmento, già di per sé in concrete difficoltà. I nuovi modelli saranno in grado di rialzare l’interesse dei consumatori? Negli USA sperano di si, ma con i recenti convertibili e 2-in-1 capaci di portare una ventata di freschezza al mobile computing la sfida si fa ardua e costringe Apple a guardare all’alba del gennaio 2010, quando una sua invenzione cambiò il modo di intendere la tecnologia portatile.