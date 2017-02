MC-link e BB Tech Group in partnership per la distribuzione di servizi telematici e ICT di Redazione Data Manager Online 14 febbraio 2017















Siglato l’accordo che prevede la distribuzione dei servizi congiunti dei due operatori in tutto il territorio nazionale



MC-link, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, tra gli operatori di riferimento nel mercato italiano delle telecomunicazioni e servizi di data Center e Cloud, e BB Tech Group, distributore IT europeo “a valore aggiunto”, attivo dal 2012, siglano un’importante partnership per la distribuzione congiunta di servizi telematici e IT sul territorio nazionale.

L’accordo prevede per BB Tech Group un accesso preferenziale a tutta la gamma di soluzioni offerte da MC-link, tra le più ricche e complete sul mercato: dalla connettività in Fibra Ottica dedicata e a banda ultra-larga, alla Business Continuity, ai servizi cloud e server colocation con caratteristiche di Disaster Recovery geografico, ai servizi di telefonia tradizionale e IP fino ai servizi di Sicurezza. Di particolare interesse per BB Tech Group sono i servizi di connettività a banda dedicata che MC-link può offrire grazie alla rete di trasporto in fibra ottica a copertura nazionale e i servizi di Data Center; l’offerta di MC-link in tal senso comprende una gamma che soddisfa esigenze che vanno dalla colocation, alle piattaforme per il Cloud computing con garanzia di massime prestazioni.

MC-link attraverso l’accordo prevede di raggiungere un ampio canale di rivenditori e potenziali nuovi

partner commerciali, nonché di incrementare la brand awareness sul mercato. MC-link, presente in Italia da trent’anni, ha sedi a Roma, Milano e Trento – dove risiedono i tre Data Center proprietari – Parma e Genova.

“La presenza geografica di MC-link – afferma Giampaolo Bombo, Amministratore Unico di BB Tech Group – è uno dei tanti plus di questo accordo, che ci permette di raggiungere meglio territori italiani per noi strategici, in particolare nel centro e sud Italia dove è presente un rilevante numero di PMI servite dai nostri rivenditori. Grazie a questa partnership la nostra presenza verso queste aree geografiche potrà farsi sentire maggiormente e sarà caratterizzata da un’altissima qualità dei servizi che da sempre contraddistingue la nostra offerta al canale. L’offerta MC-link è fortemente orientata alle esigenze piccole e medie aziende; il team altamente qualificato opera con passione, proprio come il nostro della BB Tech Group, per perseguire valore e successo per il cliente. Con queste premesse sono certo che la partnership conclusa porterà a breve i risultati attesi”.

Cesare Veneziani, Amministratore Delegato di MC-link, ha così dichiarato: “La nuova partnership con BB Tech Group si inserisce nella strategia di espansione commerciale di MClink in quanto permette al nostro Gruppo di ampliare il potenziale bacino di utenza e di rafforzare la brand awareness grazie ai consolidati rapporti di BB tech con un ampio numero di reseller. BB Tech è un distributore a valore aggiunto che grazie alla nostra partnership potrà completare la propria offerta grazie all’accesso privilegiato ai nostri avanzati servizi di telecomunicazioni.”