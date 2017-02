Telemedicina: lo specialista si raggiunge con un clic di Redazione Data Manager Online 17 febbraio 2017















Psicologia e psicoterapia, ma non solo: ginecologia, urologia, ostetricia, podologia, chirurgia, neurologia, nutrizione, oculistica,… Da oggi i pazienti del Centro Medico Santagostino possono incontrare i loro medici dovunque si trovino: basta una connessione internet e un computer. E anche i referti si trovano online

Il Centro Medico Santagostino apre una nuova sede. Ed è una sede raggiungibile in pochi secondi da tutta Italia. Anzi da tutto il mondo. Perché è una sede virtuale. Nasce infatti il nuovo servizio di videoconsulti online, un modo facile per vedere uno specialista. È comodo: basta avere una connessione stabile e un pc o un dispositivo mobile (smartphone o tablet). La prenotazione avviene online

in pochi minuti, si può scegliere la visita, lo specialista e la fascia oraria in cui effettuare il videoconsulto.

Lo si può fare da ovunque: da casa, da una stanza d’albergo, da un ufficio, dall’Italia come dall’altra parte del mondo. La qualità dell’erogazione è certificata “Santagostino”: il paziente, prima di scegliere, può leggere le recensioni online degli specialisti per non avere dubbi.

Il pagamento avviene con carta di credito e Paypal. Il videoconsulto è indicato per tutte le visite in cui non è necessario un contatto fisico con il paziente. Per esempio: hai ritirato gli esiti degli esami del sangue prescritti dallo specialista e vuoi parlarne con il dottore? Perché non farlo comodamente da casa evitando di cercare una baby sitter o di sobbarcarsi uno spostamento? Sei in vacanza o in viaggio per lavoro e vuoi consultare il medico o il terapista? Nessun problema, si può accedere al videoconsulto in qualunque posto dotato di una connessione internet stabile.Come sempre, il rapporto medico-paziente è fondamentale per il Santagostino: per questo il paziente può scegliere il medico a cui chiedere un videoconsulto.

Tra le specialità coinvolte in questa nuovo servizio citiamo: ginecologia, urologia, ostetricia, podologia, chirurgia, neurologia (cefalee), nutrizione, oculistica. E, naturalmente, la psicologia e la psicoterapia , soprattutto per gli appuntamenti successivi al primo e per le terapie continuative.

«Siamo i primi in Italia a offrire un servizio di videoconsulti semplice, immediato e di qualità, in cui tutti gli aspetti vengono gestiti online. Dalla prenotazione al pagamento, dal rapporto medico-paziente all’analisi dei feedback di qualità percepita: tutto il processo è stato ideato e realizzato per offrire la migliore esperienza utente», spiega Luca Foresti, amministratore delegato del Centro Medico Santagostino. «Questa innovativa soluzione è un altro esempio di come il Santagostino abbia come obiettivo una salute di qualità più accessibile, ovunque si trovino i pazienti».

E il referto? Anche quello online, grazie al nuovo dossier clinico del Centro Medico Santagostino: un nuovo servizio dedicato ai pazienti. È il luogo dove il paziente può trovare tutti i referti e le fatture Santagostino, può visualizzare i file ed eventualmente condividerli via mail con il suo specialista o con il medico di famiglia. Si può accedere al servizio dall’app MySantagostino o direttamente dal sito, entrando con le credenziali e cliccando su “DOSSIER”. Per il primo accesso è necessario avere un codice che si ritira di persona in uno dei nostri desk di accettazione, dopodiché l’accesso al dossier è libero.