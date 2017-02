Toshiba presenta le nuove soluzioni display a ISE 2017 di Redazione Data Manager Online 2 febbraio 2017















Durante la manifestazione inoltre l’azienda comunicherà i propri ambiziosi obiettivi di crescita per il 2017, a seguito della decisa crescita di fatturato dell’80% nel 2016

Toshiba Europe GmbH torna a Integrated Systems Europe (ISE) 2017 presso il centro congressi RAI di Amsterdam per il quarto anno consecutivo. Oltre ad annunciare la sua più ampia gamma di prodotti display per il business ad oggi e mostrare in fiera una serie di nuove soluzioni hardware e software, l’azienda comunicherà i propri ambiziosi obiettivi di crescita per il prossimo anno a seguito del grande successo ottenuto nel 2016.

La crescita di Toshiba nel settore dei business display ha continuato lo scorso anno nei mercati verticali, in modo particolare nei settori retail, corporate e HoReCa. I partner di Toshiba continuano a svolgere un ruolo centrale nel progresso della società in tutta Europa, con 270 partner in tutta la regione – in aumento del 35% rispetto allo scorso anno.

Con una particolare e costante attenzione nel costruire nuove relazioni, nonché sull’innovazione dei prodotti orientati al cliente, i ricavi sono cresciuti dell’80% dall’anno precedente.

Obiettivo per una crescita continua per il 2017

Sulla base del continuo successo nel 2016, ISE 2017 vedrà Toshiba annunciare nuovi obiettivi per l’anno appena iniziato, durante il quale la società spera di continuare la propria impressionante ascesa e di raggiungere un’ulteriore crescita del fatturato del 50%.

Ormai quasi giunta al quarto anno nel mercato europeo del business display, l’azienda è ora in grado di sviluppare ulteriormente la solida piattaforma che ha costruito attraverso lo sviluppo di una rete di relazioni con partner strategici a lungo termine in tutta Europa. Nel 2017, lo scopo sarà quello di guidare la crescita, consolidare la gamma completa di soluzioni, nonché garantire “embedded signage” e accordi di partnership per i software.

“Abbiamo dimostrato una forte crescita anno su anno a partire dal nostro ingresso nel mercato europeo del business display quattro anni fa, e il 2016 è stato estremamente positivo per noi, l’anno in cui abbiamo aumentato significativamente la nostra presenza all’interno di questo mercato”, ha dichiarato Go Inoue, Vice Presidente di Visual Solutions, Toshiba Europe GmbH. “Tali risultati dimostrano l’innovazione e i propositi della nostra gamma di prodotti, che testimonia sia la dedizione del nostro team, sia il prezioso sostegno della nostra crescente rete di partner europei. Con questa struttura ormai stabile, siamo sicuri di proseguire con questo entusiasmo anche il prossimo anno, a partire da ISE dove siamo lieti di mostrare le più recenti soluzioni di business display di Toshiba”.

Oltre alle soluzioni hardware e software, Toshiba si impegnerà a garantire in modo continuo ai propri clienti soluzioni completamente personalizzabili per soddisfare le proprie esigenze, la consulenza e il supporto al fine di renderli parte integrante del business.

Presentazione delle soluzioni per tutti a ISE 2017

ISE 2017 testimonia il lancio della più ampia gamma di prodotti di Toshiba fino ad oggi. Guidata dal centro di ricerca e sviluppo europeo presente nel Regno Unito, Toshiba lancerà tre prodotti chiave per il mercato durante la prima metà dell’anno. Tra questi i modelli 16/7 TD-E3 in 32″, 43″, 49″, 55″ e 65″, il 24/7 TD-P3 in 43″, 49″, 55″ e 75″, e una serie di TV dedicati al settore dell’ospitalità da 24″ a 49″. In aggiunta a queste serie di modelli, Toshiba sta anche lavorando per aumentare le proprie soluzioni B2B, fornendo una serie di touch screen interattivi compatibili.

I nuovi prodotti aggiungeranno profondità e ampiezza a una gamma già variegata di soluzioni per il business display. Questo include Toshiba TD-E501, che, con funzionalità 16/7, uno slot OPS compatibile e risoluzione Full HD, si è rivelato l’elemento il best seller del 2016.

Toshiba Europe presenterà la propria gamma di soluzioni per il business display presso lo stand 5-R30 a ISE 2017 dal 7 al 10 febbraio.