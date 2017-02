ZTE presenta un sistema di smart parking NB-IoT di Redazione Data Manager Online 24 febbraio 2017















ZTE Corporation ha presentato il suo sistema di smart parking basato su narrow band Internet-of-Things (NB-IoT).

Il sistema ZTE comprende una data unit Internet-of-Things (IDU), una piattaforma operativa Internet-of-Thing (IOP) e una mobile app.

Come leader globale nelle tecnologie informatiche e di telecomunicazioni, ZTE fa uso dei chip che sviluppa in proprio nel suo sistema di smart parking NB-IoT e crea il design innovativo delle sue app. Il sistema di smart parking NB-IoT di ZTE risponde alle necessità di parcheggi a bordo strada e all’aperto, risolvendo in modo efficace la problematica di gestire i pagamenti di un parcheggio stradale e di trovare posti liberi, rendendo di fatto più intelligente il parcheggio in città.

Il sistema smart parking NB-IoT di ZTE presenta quattro vantaggi significativi, il primo dei quali è la tecnologia avanzata di cui fa uso. Basato su NB-IoT, innovativa tecnologia IoT che consente ridotti consumi energetici, ampia copertura, costi limitati ed elevata precisione, il sistema migliora di 50 volte la capacità di accesso e garantisce un accesso stabile oltre a una trasmissione dei dati stabile. Il suo vehicle detector utilizza una tecnologia avanzata geomagnetica per individuare cambiamenti nel campo magnetico e intuire se un posto macchina è occupato, raggiungendo una precisione del 99%. Il secondo vantaggio è la semplicità d’uso. Il sistema supporta la possibilità di prenotare i posti macchina, guide di parcheggio e differenti modalità di pagamento, rendendo di fatto l’intera operazione molto più comoda. L’utente può utilizzare la mobile app per trovare un posto macchina in tempo reale, prenotare un posto libero e poi essere guidato in modo automatico verso il posto prescelto. Dopo aver parcheggiato, l’utente può scegliere se pagare autonomamente tramite app, via on-board unit (OBU) oppure manualmente. Il terzo vantaggio è rappresentato da una operation and maintenance (O&M) virtualmente effortless. Il sistema è compatto e facile da installare, offre solide funzionalità anti-interferenze e ha un lungo ciclo di vita del servizio. Sfruttando un’architettura di wireless networking, supporta manutenzione e aggiornamento in remoto. Il quarto vantaggio è una gestione particolarmente efficace – supportata da una potete tecnologia di data mining, integra grandi quantità di dati sul parcheggio per realizzare un planning e management unificati.

Al momento, il sistema smart parking NB-IoT è stato installato sperimentalmente a Shenzhen e Nanjing, in Cina, con implementazioni previste in altre città del mondo. Secondo dati raccolti sugli utenti, a seguito dell’installazione i tassi di congestione dei parcheggi sono stati ridotti del 12%, il tempo speso alla ricerca di posti disponibili è diminuito del 43%, ed il fatturato generato dalla gestione del parcheggio è aumentato del 30%. Si tratta di dati che mostrano come il sistema sia in grado di offrire vantaggi, sia a livello economico che sociale.

Nel 2016, ZTE è entrata formalmente a far parte del GSMA NB-IoT Forum ed ha partecipato alla definizione dello standard 3GPP. Alle terza World Internet Conference (WIC) tenutasi lo scorso ottobre a Wuzhen, nella provincia cinese del Zhejiang, ZTE ha lanciato il primo servizio cellulare di smart parking NB-IoT compatibile con 3GPP, mostrando i suoi progressi tecnologici. Come promotore principale di NB-IoT, ZTE continuerà a collaborare coi partner per verificare questa tecnologia e promuoverne l’utilizzo commerciale.