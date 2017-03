Auricchio sceglie Infor M3 per supportare l’espansione globale di Redazione Data Manager Online 3 marzo 2017















La piattaforma Infor specifica per il settore consentirà all’azienda italiana produttrice di formaggi di ottimizzare pianificazione, analytics e ottenere uniformità in tutto il gruppo

Infor ha annunciato che il produttore italiano di formaggi Auricchio S.P.A. ha scelto le soluzioni Infor M3, Warehouse Mobility e la piattaforma Infor Xi per supportare la propria strategia di espansione globale e standardizzare i processi in tutto il gruppo. La piattaforma ERP supporterà i requisiti di Auricchio specifici del settore degli alimenti freschi, agevolerà l’analisi dei dati e ottimizzerà i processi di pianificazione e logistica di dieci sedi operative in Italia, Stati Uniti e Spagna.

A seguito di significativi cambiamenti aziendali, tra cui diverse acquisizioni negli ultimi anni, il produttore e distributore di formaggi “Made in Italy” ha scelto le applicazioni Infor per la flessibilità, le funzionalità specifiche per il settore alimentare e la capacità di promuovere una nuova piattaforma di gestione condivisa più moderna. Alla base della decisione di Auricchio ci sono anche fattori chiave quali funzionalità e scalabilità internazionali della piattaforma e la fiducia nei confronti dei partner di Infor, Cad-it e Brainware, che hanno già implementato l’applicazione Sales Analysis con Infor d/EPM.

Dopo aver visitato aziende internazionali del settore che hanno implementato Infor M3, il produttore di formaggi, che vanta una storia lunga 140 anni, ritiene che Infor sia il miglior partner per questo progetto.

L’applicazione, che si prevede sarà live a gennaio 2018 per 150 utenti, consentirà ad Auricchio di beneficiare di un maggior coordinamento tra i reparti e di una migliore gestione delle peculiarità di ogni prodotto in termini di costi e vincoli di certificazione e tracciabilità. Inoltre, la possibilità di disporre di informazioni più qualificate su ogni attività, come produzione, scorte, rendimenti, conservazione del peso e gestione della logistica, consentiranno di ottenere miglioramenti relativamente alla riduzione degli scarti, rotazione dei prodotti e servizio clienti.

“Spesso dobbiamo adattare le nostre strategie alle mutevoli richieste del mercato in cui operiamo”, ha dichiarato Giovanni Martini, CFO e Group Controller, Gruppo Auricchio. “Anche i cambiamenti legislativi e normativi influiscono in modo significativo sulla nostra attività, soprattutto perché dobbiamo rendere conto delle tante società che compongono il gruppo. In modo analogo, i vincoli in termini di tracciabilità e certificazione sono fondamentali nel settore degli alimenti freschi. È quindi essenziale disporre di un sistema in grado di gestire tutte queste complessità attraverso un’interfaccia utente semplice da usare. Grazie all’implementazione della soluzione Infor possiamo disporre di un quadro gestionale d’insieme dell’intero processo operativo, che ci aiuta non solo a soddisfare i requisiti normativi, ma anche a beneficiare della flessibilità e dell’agilità necessarie per rispondere rapidamente alle opportunità del mercato e massimizzare quindi la nostra profittabilità”.

“Il crescente livello di complessità, insieme a margini sempre più ridotti e alla domanda dei consumatori in continua evoluzione nel settore food, rendono i sistemi “one-size-fits-all” ormai obsoleti”, ha commentato Bruno Pagani, Sales Director, Infor. “I produttori di successo come Auricchio stanno adottando tecnologie personalizzate in base ai requisiti specifici del loro settore, in questo caso le complessità della produzione di formaggi, senza sacrificarne l’evoluzione. La strategia micro-verticale di Infor è concepita appositamente per affrontare questo tipo di sfide e siamo lieti di far parte della prossima fase di crescita di Auricchio”.