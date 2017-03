Colt collega Microsoft Azure alla propria piattaforma On Demand di Redazione Data Manager Online 10 marzo 2017















Colt IQ Network porta la connettività nell’era del Cloud

Colt Technology Services annuncia un nuovo ampliamento del proprio portfolio On Demand abilitato SDN con l’introduzione di Dedicated Cloud Access (DCA) in grado di fornire una connessione privata, intelligente, sicura e affidabile al cloud pubblico, permettendo così agli utenti di bypassare Internet. Il primo cloud service provider già disponibile sulla piattaforma On Demand di Colt è Microsoft Azure attraverso la sua offerta ExpressRoute per le connessioni private. DCA On Demand di Colt supporta connessioni in real time dal Colt IQ Network alla piattaforma cloud di Azure, evitando i tradizionali processi di fornitura, che solitamente richiedono giorni o settimane per l’attivazione di nuovi servizi.

Il servizio permette ai clienti di modificare autonomamente la larghezza di banda tramite l’accesso a un portale, provvedendo a soddisfare in modo dinamico la necessità di maggiore ampiezza di banda per le connessioni al cloud. In linea con questa flessibilità on demand, i clienti ora hanno la possibilità di scegliere piani tariffari su base oraria o contratti più tradizionali con condizioni definite. La fornitura istantanea e la capacità di regolare il servizio sulla base delle richieste in tempo reale forniscono benefici aggiuntivi per le aziende che si affidano al cloud, e ne offrono al contempo l’accesso con la stessa sicurezza, affidabilità e con le medesime performance delle LAN e WAN private.

Il servizio On Demand è già disponibile presso le location di Microsoft ExpressRoute di Londra, Dublino e Amsterdam, con l’intenzione di abilitare le interconnessioni esistenti di ExpressRoute a Tokyo e Francoforte e realizzarne una completamente nuova a Parigi nel 2017 per i servizi On Demand.

Secondo Rajiv Datta, Chief Technology Officer di Colt: “I servizi cloud pubblici sono stati a lungo associati con scalabilità e flessibilità e la nostra offerta On Demand porta davvero la rete nell’era del cloud. Un network intelligente è una parte essenziale dell’esperienza di cloud pubblico delle imprese esigenti; il lancio del servizio DCA On Demand definisce un nuovo standard per la customer experience rispetto ai servizi WAN esistenti o alle connessioni internet attuali. Questo ampliamento del nostro portfolio On Demand sottolinea la sfida di Colt allo status quo dei provider tradizionali grazie a innovazione e flessibilità”.

Mikkel Riis, Senior Product Marketing Manager, Microsoft Azure, Microsoft Corp. ha commentato: “Il cloud sta guidando la trasformazione attraverso nuovi modelli di business, l’espansione globale e la sua portata, ha accelerato l’innovazione e il time to market e ha comportato una migliore customer experience. La collaborazione con Colt per portare ExpressRoute ai clienti è una parte cruciale di queste qualità e valori”.

Prossimamente Colt annuncerà il roll-out di DCA On Demand per altri importanti fornitori di servizi cloud, consentendo alle aziende clienti di godere di un’esperienza coerente tra molteplici piattaforme cloud. Più di 5.000 edifici aziendali e 200 data center sono già qualificati per la connessione On Demand a Microsoft Azure.