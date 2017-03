Nuova nomina in Cisco Italia

Enrico Mercadante nominato Responsabile per l’Innovazione, le Architetture e la Digital Transformation

Enrico Mercadante è stato nominato responsabile per l’Innovazione, le Architetture e la Digital Transformation di Cisco Italia. In questo ruolo il manager guiderà una nuova organizzazione, focalizzata sull’accelerazione della trasformazione digitale presso i clienti italiani di Cisco.

Il manager ed il suo team avranno diversi compiti:

guidare la transizione tecnologica delle architetture, con un continuo focus sulla crescita del valore portato ai clienti e nel mercato;

accelerare il percorso di trasformazione digitale dei clienti, con una forte attenzione ai mercati verticali;

integrare con attività di Cisco Italia l’ecosistema di innovazione con cui l’azienda ha intrecciato rapporti, coinvolgendo i principali attori di questo mondo nel nostro paese.

Enrico Mercadante continuerà, inoltre, a occuparsi dei progetti in area innovazione del piano di investimenti Digitaliani, lanciato da Cisco nel gennaio 2016 per accelerare la digitalizzazione dell’Italia.

Il manager, che ha 45 anni, è entrato in Cisco nel 2000, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità nello sviluppo del business cloud computing e in seguito come responsabile tecnico della prevendita per l’area degli operatori alternativi italiani, occupandosi della transizione dei servizi di telecomunicazione B2B verso le piattaforme Internet.

Prima di entrare in Cisco aveva ricoperto il ruolo di Product Manager per le soluzioni radiomobili integrate su reti IP in Ericcson a Stoccolma e precedentemente il ruolo di System Architect per la stessa azienda a Roma.

Enrico Mercadante ha conseguito una laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università La Sapienza di Roma. Il manager è sposato, ha una figlia, le sue passioni sono lo sport e il buon cibo.