Project Scorpio potrebbe arrivare prima dell’E3 2017 di Matteo Testa 7 marzo 2017















Project Scorpio potrebbe essere presentata qualche giorno prima dell’E3 2017 e avrà una line up diversa dal solito

Dopo l’arrivo nei negozi di Nintendo Switch, l’attenzione del mondo gamer è ora tutta concentrata su Project Scorpio, la nuova console di Microsoft. La piattaforma dovrebbe offrire prestazioni di molto superiori a Xbox One ma è ancora avvolta da un alone di mistero. Tutti si aspettano che questo dispositivo venga presentato all’E3 2017 ma Phil Spencer, numero uno della divisione gaming di Microsoft, ha lasciato intendere in una intervista a IGN che possa esserci un evento dedicato in programma qualche giorno prima dell’evento top per il settore.

“Penso che dare spazio a tutto durante lo showcase potrebbe essere complicato, ma potremo parlarne in modo più approfondito non appena avremo un’idea di cosa fare esattamente. – ha detto Spencer – Mi piace il fatto che nella nostra conferenza all’E3 si parli solo di giochi, ad esempio. Chiaramente daremo spazio a Scorpio, ma al tempo stesso non vorrei che le discussioni riguardanti l’hardware occupino la maggior parte del tempo a nostra disposizione”.

Nei giorni scorsi Spencer ha anche discusso della line up legata a Project Scorpio, che a quanto pare sarà molto differente rispetto a quella classica: “Credo sia un po’ diverso rispetto al tradizionale lancio di una console dove, per dire, bisogna proporre almeno cinque giochi al day one. Ho detto al mio team che non voglio fare una cosa del genere, perché Scorpio fa parte della stessa famiglia di sistemi; qualsiasi gioco sarà giocabile su Xbox One, Xbox One S, Scorpio e anche su Windows 10. È una situazione un po’ diversa, ma so bene che i contenuti devono essere lo strumento per dimostrare la capacità dell’hardware”.

Nel frattempo, Microsoft ha presentato un nuovo servizio che potrebbe mettere in seria difficoltà i classici rivenditori di videogiochi. Con Xbox Game Pass è possibile accedere a titoli sempre aggiornati a fronte di un abbonamento mensile.