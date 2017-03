Qualcomm: il futuro del VR è nel mobile di Antonino Caffo 8 marzo 2017















Con il chip Snapdragon 835 si abilitano nuovi visori indipendenti che non hanno bisogno né di smartphone né di PC

L’annuncio rischia di passare in secondo piano rispetto al resto della Game Developer Conference che si è tenuta a San Francisco, eppure si tratta di un passo fondamentale verso una migliore integrazione della realtà virtuale nella vita di tutti i giorni. Qualcomm ha infatti mostrato un prototipo di visore VR che fa a meno di smartphone e PC collegati per funzionare. I processi computazionali sono infatti gestiti direttamente dall’ultimo SoC Snapdragon 835 installato a bordo degli occhialini, così da rendere superfluo l’utilizzo di un dispositivo esterno che funga da cervello principale delle operazioni (come avviene con il Gear VR ad esempio). In questo modo, i costruttori avranno tra le mani una piattaforma hardware completa da cui partire per realizzare i loro progetti.

Come funziona

L’interesse di Qualcomm è mostrare al mondo le potenzialità dello Snapdragon 835, tanto che già cinque compagnie lanceranno entro il 2017 i loro visori dotati del processore dell’americana (più una concentrata su un prodotto di augmented reality). E non è detto che dietro l’angolo non vi sia proprio un dispositivo brandizzato Qualcomm nella sua versione consumer (quella vista negli USA è indirizzata agli sviluppatori). Del resto il sistema è pronto all’uso: ha il famoso chip, un display WQHD, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, sensori vari (tra cui quello di movimento), due fotocamere, codec audio Aqstic e un trackpad sul dorso. Il punto forte è una batteria da 3.600 mAh, che garantisce circa cinque ore di utilizzo (a seconda delle applicazioni) e il software Leap Motion, che è in grado di riconoscere le mani ottenendo i dati dai sensori e dalle fotocamere poste sul visore, così da fare a meno di controller e gamepad per gestire manipolare virtualmente ciò che ci si trova dinanzi.

Difficilmente gli occhialini di Qualcomm potranno competere con i più rinomati Oculus Rift e HTC Vive ma si tratta di gadget decisamente più potenti e versatili di quelli che oggi necessitano di smartphone integrati per mostrare contenuti immersivi a 360 gradi. Il bello è che aggeggi del genere, in grado di alzare l’asticella della produzione hardware e software VR, sono più vicini di quanto immaginiamo, pronti a sbarcare nei negozi entro i prossimi mesi.