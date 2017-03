Samsung presenta il nuovo Gear VR con Controller di Redazione Data Manager Online 1 marzo 2017















Samsung Electronics ha annunciato il nuovo Samsung Gear VR con Controller per arricchire e rendere più semplice l’esperienza d’uso di Gear VR.

Il Controller è progettato per offrire una migliore interazione con l’ambiente virtuale minimizzando gli spostamenti della testa ed offrendo così la massima comodità in caso di utilizzo prolungato

Il Controller ha un design ergonomico che offre l’esperienza d’uso ottimale di un vero e proprio gamepad e le seguenti funzionalità e caratteristiche:

Touchpad e Finger-Trigger – Il Finger-Trigger facilita l’attivazione del gioco mentre il Touchpad permette una selezione e un’interazione più veloce nelle apps e consente vari tipi di movimento come ad esempio la possibilità d’indicare, trascinare e rilasciare, inclinare o sparare

– Il Finger-Trigger facilita l’attivazione del gioco mentre il Touchpad permette una selezione e un’interazione più veloce nelle apps e consente vari tipi di movimento come ad esempio la possibilità d’indicare, trascinare e rilasciare, inclinare o sparare Pulsanti Home, Volume e Indietro – Con questi pulsanti l’utente ha tutto ciò che serve a portata di mano senza dover utilizzare i comandi presenti sul touchpad laterale del Gear VR

– Con questi pulsanti l’utente ha tutto ciò che serve a portata di mano senza dover utilizzare i comandi presenti sul touchpad laterale del Gear VR Cinturino da polso –Il cinturino da polso del Controller assicura una solida presa anche in caso di movimenti rapidi e intensi

“Noi di Samsung ci impegniamo a offrire un’esperienza di realtà virtuale sempre più intensa, rendendola ancora più accessibile e assicurando la massima qualità,” ha affermato DJ Koh, Presidente del Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “Gear VR con Controller espande il nostro ecosistema di realtà virtuale per consentire ai consumatori d’immergersi più profondamente nei contenuti dedicati a Gear VR siano essi giochi o video.”

Per un’esperienza di visione ancora più ampia, Gear VR con Controller offre obiettivi da 42 mm con 101 FOV (Campi di Visione) e una tecnologia avanzata per la correzione delle distorsioni minimizzando così il fastidio dato dal movimento. Samsung Gear VR con Controller supporta sia una porta micro USB sia USB di Tipo C con convertitore in dotazione. Sarà inoltre dotato di una fascetta per riporre il Controller quando non viene utilizzato e sarà disponibile nella nuova colorazione Orchid Grey.

A marzo Samsung rilascerà un Software Developer Kit (SDK) per Gear VR con Controller nel sito di Oculus Developer che sarà messo a disposizione degli sviluppatori.

L’ultima edizione di Samsung Gear VR è compatibile con Galaxy S6 edge+, S6 e S6 edge, Galaxy S7 e S7 edge.