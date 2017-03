Xperia XZ Premium riceve il premio come “miglior nuovo smartphone del MWC 2017” di Redazione Data Manager Online 3 marzo 2017















GSMA ha annunciato che Xperia XZ Premium è stato premiato come “miglior smartphone o dispositivo mobile connesso del MWC 2017” ai Global Mobile Award (Glomo Award).

Il Glomo Award è l’ultimo dei 30 premi (numero in continua crescita) ricevuti dal dispositivo flagship di Sony Mobile durante quest’edizione del Mobile World Congress e si aggiunge ad altri importanti riconoscimenti media come “migliore innovazione” di UK Blog Awards, “scelto dai lettori” di Tech Radar e, per finire, l’award come “miglior smartphone” e “prodotto più cool del MWC” di Wired.

“Xperia XZ Premium è lo smartphone più tecnologicamente avanzato che abbiamo mai realizzato finora” afferma Hiroki Totoki, President e CEO di Sony Mobile Communications. “Siamo estremamente onorati che questo prodotto stia ricevendo così ampio consenso. Abbiamo registrato il riconoscimento di operatori, partner, media, consumatori e persino competitor, segno questo che testimonia il nostro continuo impegno nel perseguire la strada dell’innovazione per offrire prodotti all’avanguardia e un’esperienza utente sempre migliore”.

“Le nostre congratulazioni vanno a tutti i vincitori e nominati dei GSMA Glomo Award che si sono tenuti questa settimana in occasione del Mobile World Congress” dichiara Michael O’Hara, Chief Marketing Officer, GSMA. “Obiettivo dei Glomo Award è dare visibilità a tutte quelle aziende e persone che guidano il percorso dell’innovazione in un ecosistema mobile in continua e rapida evoluzione. Ringraziamo tutti coloro che hanno sottoposto la loro candidatura, i giudici, gli sponsor, i partner per aver supportato l’edizione 2017 dei Glomo Award”.

Xperia XZ Premium implementa il nuovo sistema Motion Eye per assicurare funzionalità fotografiche avanzate e la migliore qualità negli scatti oltre ad essere il primo smartphone al mondo con un display (5.5”) con risoluzione 4K HDR.

Motion Eye permette di registrare 960 frame per secondo, con una riproduzione video in Super slow motion 4 volte più lenta di qualsiasi altro smartphone. Xperia XZ Premium sarà disponibile nelle colorazioni Luminous Chrome e Deepsea Black, a partire dalla primavera 2017.