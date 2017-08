Capgemini si classifica come Leader nei servizi IoT secondo NelsonHall di Redazione Data Manager Online 5 agosto 2017















Capgemini ha annunciato di essersi classificata come “Leader” nei servizi Internet of Things (IoT) secondo il Vendor Evaluation and Assessment Tool (NEAT) di NelsonHall, sia nel segmento di mercato “Overall” che in quello “Customer Engagement Focus”.

A Capgemini è stata riconosciuta l’ampiezza e la qualità dell’offerta e del portafoglio nell’ambito dei servizi IoT. Quest’anno, il NEAT di NelsonHall ha valutato 23 service provider, misurando la loro capacità di offrire benefici immeditati e di soddisfare le richieste future dei clienti.

Secondo il report NEAT di NelsonHall, il posizionamento di Capgemini in qualità di “Leader” deriva dai seguenti punti di forza:

– Ampiezza e qualità dell’offerta e del portafoglio di servizi IoT

– I numerosi asset di proprietà intellettuale, compresa la piattaforma eObject[1]

– La capacità di lavorare con i partner ISV senza il bisogno di sviluppare una piattaforma IoT di proprietà

– Servizi complementari quali UX/DCX, cybersecurity, big data e analytics, oltre alle competenze in ambito engineering e R&S

«La strategia di Capgemini nei servizi IoT è stata utilizzata per lavorare con le più grandi piattaforme Commercial-off-the-Shelf in ambito IoT, per sviluppare acceleratori complementari e applicare algoritmi per interpretare i big data», ha affermato Dominique Raviart, IT Services practice director di NelsonHall. «Apprezziamo molto l’approccio di Capgemini focalizzato sui data analytics che, allo stesso tempo, aiuta i clienti nell’implementare con successo la propria piattaforma IoT».

All’inizio del 2016, Capgemini ha creato la propria linea di servizi di Digital Manufacturing per supportare i produttori nella riduzione dei tempi di produzione e nell’efficientamento della produttività attraverso la costruzione di impianti e prodotti connessi e innovativi, in modo da permettere l’adozione di nuovi modelli di business nell’era digitale. L’IoT è una parte fondamentale di questo portafoglio di servizi.

Il report ha sottolineato il valore dell’offerta di Capgemini nel Digital Manufacturing, caratterizzata da un’ampia gamma di servizi che vanno dal device level all’analytics alla gestione di servizi IoT. Tutto ciò comprende anche le competenze di consulenza per il processo di digital transformation, Applied Innovation Exchanges (AIEs) e le skill di benchmarking della società.

«Siamo orgogliosi del fatto che NelsonHall ci abbia riconosciuti come leader valutando le nostre competenze nell’ambito dei servizi IoT» ha affermato Antonio Ziliani, Digital Manufacturing Lead di Capgemini Italia. «Questo posizionamento conferma il focus globale di Capgemini sulla centralità del cliente e la nostra capacità di fornire la migliore offerta industrializzata alle realtà del settore manifatturiero per aiutarle a raggiungere gli obiettivi di business presenti e futuri».